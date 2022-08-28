Роберта Дауни — младшего раскритиковали из-за носков с надписью "Россия"

Вадим Карасев

На Роберта Дауни — младшего обрушилась волна критики после того, как фан-аккаунт актера в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) опубликовал его фотографии с семейного отдыха в Сен-Тропе. Дело в том, что на снимках звезда "Железного человека" запечатлен в носках adidas с надписью "Россия", дизайн которых еще в 2017 году придумал Гоша Рубчинский.

Многие интернет-пользователи возмутились, посчитав, что таким способом Роберт Дауни — младший выразил политическую поддержку России.

Что за черт? Роберт Дауни — младший в носках с надписью "Россия". Не могу поверить, что он был моим любимым актером. Был, в прошедшем времени. Боже мой.

Ты поддерживаешь Россию? О чем ты думаешь? Ты на стороне Таноса?





Впрочем, нашлись и те, кто поддержал звезду Marvel.

Сначала вы наезжаете на Криса Пратта из-за слов о "здоровом ребенке" (Крис Пратт поблагодарил супругу Кэтрин Шварценеггер за рождение здоровой дочери. Его сын от предыдущего брака с Анной Фэрис родился недоношенным и месяц провел в отделении интенсивной терапии. — Прим. ред.), теперь ненавидите Роберта Дауни — младшего из-за его носков. Люди, что с вами не так?

Все сходят с ума из-за носков Роберта Дауни — младшего с надписью "Россия". Эта надпись сделана на русском языке, вряд ли он вообще говорит по-русски.





Новость обсудили и в российских телеграм-каналах.

Когда утром обрадовался, что нашел два одинаковых носка, а тебя за них подняли на вилы. Не знаем, откуда у Роберта Дауни — младшего эта пара с надписью "Россия", но вряд ли он ей хотел как-то выразить свою политическую позицию. Надеемся, обойдется без "отмены" Железного человека. Иногда носки — это просто носки,

— написали в телеграм-канале "Только никому".

Мы бы порадовались поддержке Роберта Дауни — младшего, если бы не знали, что он решил примерить на себя амплуа провокатора и недавно принимал у себя известного каннибала Арми Хаммера. Теперь вот щеголяет в носках "Россия", видимо, тоже пытается по-своему хайпануть,

— прокомментировал телеграм-канал "Бабская курилка".

Ольга Петелина