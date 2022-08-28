Сергей Никоненко о Хаматовой: «Немного закачало — и тут же рассыпалась. Ну, Бог с ней. Вернее, черт»

Никоненко не в первый раз критикует уехавших из России коллег по цеху. Актер, не стесняясь в выражениях, прошелся по Чулпан Хаматовой, которая сейчас обосновалась в Латвии.

За свою долгую жизнь актер снялся в более чем 150 фильмах и 40 сериалах. Сергея Никоненко заслуженно пригласили возглавить жюри конкурса полнометражных фильмов и принять участие в пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля «Волгоградский факел». 81-летний артист не стал скрывать своей позиции и лихо прошелся по уехавшим за границу звездам российского шоу-бизнеса.

«Немного закачало — и тут же рассыпалась. Ну, Бог с ней. Вернее, черт с ней. Второе все-таки вернее — черт с ней!», — сказал он о Чулпан Хаматовой.

Всех, кто покинул нашу страну и оставляет язвительные комментарии в адрес россиян, Сергей Петрович назвал «гнилушками». По его мнению, кино, театр и музыкальная арена прекрасно обойдутся без них. «Те актеры, которые уехали из России, — это гнилушки. Иначе и не скажешь. Россия-то без них проживет. А вот они Россию потеряли навсегда», — уверен Никоненко.

Ранее Сергей Петрович уже критиковал Чулпан Хаматову за ее антироссийскую позицию. Не так давно актриса заявила западной прессе, что государственные награды для нее ничего не значат. Это до глубины души оскорбило пожилого артиста. «Это признание моей работы. Для нее это… Да она наслушалась, поверила дуракам, ну и сама дурочкой стала», — возмущался он.

Дела у сбежавшей из России Хаматовой идут не очень хорошо. Недавно стало известно, что у 46-летней артистки никак не получается улучшить свое финансовое положение. Редкие спектакли приносят ей по 62 тысячи рублей за выход на сцену. А в России актриса требовала большие гонорары. Например, за участие в фестивале Скрябина ей заплатили 360 тысяч рублей. Женщина уже наняла себе агента для поиска проектов в Европе и США. Однако, о новых спектаклях и фильмах с участием Чулпан пока ничего не слышно.

По материалам «Аргументы и факты»

Фото: Legion-Media.