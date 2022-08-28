Симулятор варщика пива Brewmaster: Beer Brewing Simulator выходит на Xbox в сентябре
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Симулятор варщика пива Brewmaster: Beer Brewing Simulator выходит на Xbox в сентябре

Симулятор варщика пива Brewmaster: Beer Brewing Simulator выходит на Xbox в сентябре


Игра Brewmaster: Beer Brewing Simulator станет доступна на приставках Xbox One и Xbox Series X | S, а также на других платформах, в конце сентября. Разработчики сообщили дату релиза — 29 сентября, вместе с тем представив новый трейлер, который можно посмотреть ниже.


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Brewmaster: Beer Brewing Simulator — игра, в которой нужно варить пиво. Проект предложит организовать свой собственный уголок пивовара. Чтобы пиво было успешным, потребуется создавать свои уникальные рецепты и этикетки, совершенствоваться в мастерстве, покупать новое оборудование и участвовать в различных выставках и конкурсах.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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