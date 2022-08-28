СМИ: SBI Crypto разорвал сотрудничество с BitRiver
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СМИ: SBI Crypto разорвал сотрудничество с BitRiver

СМИ: SBI Crypto разорвал сотрудничество с BitRiver


Японская SBI Holdings, материнская компания майнера SBI Crypto, прекратила сотрудничество с российским оператором дата-центров BitRiver, находящимся под санкциями США. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на осведомленные источники.


Подразделение SBI Crypto размещало свои майнинговые машины на базе площадок BitRiver в Сибири.


BitRiver не подтвердила и не опровергла, что SBI Holdings или ее дочернее предприятие были их клиентами.


«Группа SBI уже остановила всю добычу в Сибири. И мы не занимаемся майнингом на остальной территории России. Что касается любой другой информации, боюсь, я не могу ее раскрыть», — ответил представитель SBI Holdings на запрос CoinDesk.


Ранее в интервью Bloomberg финансовый директор SBI Crypto Хидэюки Кацучи заявил, что после санкционных ограничений в отношении РФ они пытались продать свое оборудование в стране. Однако он не уточнил, как этого можно добиться без участия их хостинговой компании.


О том, что майнинговые компании помогают России обходить западные санкции, в апреле заявило OFAC.


Согласно последнему квартальному финансовому отчету, финансовый конгломерат SBI Holdings сохраняет связь с РФ, поскольку у него по-прежнему есть банковский филиал в стране.


Компания редко раскрывала информацию о своем майнинговом бизнесе и ранее не упоминала о присутствии в России. В 2020 году из отчетов о доходах исчезли даже упоминания о производимых подразделением чипах и ASIC-майнерах. 


Представитель SBI не разъяснил причины, по которым данная информация стала закрытой.


После ухода компании из РФ за второй квартал 2022 года SBI Holdings потеряла 9,7 млрд иен ($71 млн) прибыли до налогообложения.


Около 7,2 млрд иен ($52 млн) из этой суммы было связано с «временными факторами», включая падение цен на криптовалюты. В результате 2,5 млрд иен ($19 млн) убытков можно связать непосредственно с прекращением сотрудничества с Россией.


По состоянию на 30 июня совокупные активы SBI Holdings составляли 18,6 трлн иен (около $136 млрд). 


Согласно BTC.com, на момент написания SBI Crypto занимает 11 место среди майнинговых пулов. Ее хешрейт составляет 1,26 EH/s. По данным Blockchain.com, совокупная вычислительная мощность пула в сети биткоина с февраля упала примерно на треть.


Напомним, в апреле Минфин США ввел санкции против группы компаний BitRiver, занимающихся майнингом криптовалют в РФ. Основатель фирмы Игорь Рунец в комментарии ForkLog заявил, что расценивает этот шаг как недобросовестную конкуренцию.


В том же месяце поставщик оборудования и услуг для майнинга биткоина Compass Mining решил продать оборудование, размещенное на базе BitRiver.


При этом российский оператор дата-центров продолжил сотрудничество с майнинговой компанией из ОАЭ Phoenix Technology Consultants. В ноябре 2021 года BitRiver анонсировала соглашение о поставке Phoenix 300 МВт хостинговой мощности к концу 2022 года. 


CEO Phoenix Мунаф Али не прокомментировал отношения с BitRiver, добавив лишь, что «компания широко работает в РФ».

# Экономика bitriver, майнинг, россия, япония, новости
По материалам: ForkLog

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