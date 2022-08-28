СМИ: власти Сингапура инициировали проверку криптокомпаний
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

СМИ: власти Сингапура инициировали проверку криптокомпаний

СМИ: власти Сингапура инициировали проверку криптокомпаний


Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) разослало криптовалютным компаниям запросы об их деятельности и активах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.


По словам собеседников агентства, регулятора интересует детализированная информация о деловой активности, в частности финансовой устойчивости, кредиторах и заемщиках фирм.


В июле глава MAS Рави Менон подчеркнул, что связывающие себя с Сингапуром потерпевшая крах экосистема Terra, обанкротившийся хедж-фонд Three Arrows Capital и приостановившая операции криптолендинговая платформа Vauld не получили соответствующие лицензии ведомства.


Запросы направлены в преддверии запланированного ужесточения регуляторного надзора за индустрией цифровых активов. В июне власти пообещали «жестоко и неумолимо» бороться с нарушениями в отрасли.


Напомним, директор финтех-отдела MAS Сопненду Моханти выделил Binance, Ripple и Crypto.com как заслуживающие высокой оценки в контексте соблюдения нормативных требований компании.

# Экономика регулирование, сингапур, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Запад прогнул Сербию
Запад прогнул Сербию
Алёна Опенченко и Михаил Козлов решили отпраздновать три месяца отношений не на Поляне
Алёна Опенченко и Михаил Козлов решили отпраздновать три месяца
В ФРГ создали компанию для национализации Gazprom Germania
В ФРГ создали компанию для национализации Gazprom Germania
Plus-size модель Тесс Холлидей победила анорексию и радуется набранному весу (5 фото)
Plus-size модель Тесс Холлидей победила анорексию и радуется
СМИ: власти Сингапура инициировали проверку криптокомпаний
СМИ: власти Сингапура инициировали проверку криптокомпаний
Михалков назвал "монстром" уехавшую Хаматову
Михалков назвал "монстром" уехавшую Хаматову
Глюк’оZа о заявлении небинарной дочери: «Мне в ее возрасте хотелось быть мальчиком»
Глюк’оZа о заявлении небинарной дочери: «Мне в ее возрасте хотелось
Lies of P для Game Pass собрала максимум наград на Gamescom 2022, но не стала самой ожидаемой игрой для Xbox
Lies of P для Game Pass собрала максимум наград на Gamescom 2022, но
Когда Луна исполняет мечты: самые удачные дни для загадывания желаний в сентябре 2022 года
Когда Луна исполняет мечты: самые удачные дни для загадывания желаний
В Бразилии освободили подозреваемого в смерти мужа немецкого консула
В Бразилии освободили подозреваемого в смерти мужа немецкого консула
Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2022 года
Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2022 года
Тренировка по видео
Тренировка по видео

Топ на сегодня

Основатель Synthetix предложил ограничить эмиссию токенов 300 млн SNX
Основатель Synthetix предложил ограничить эмиссию токенов 300 млн SNX
Кристина Бухынбалтэ заявила, что не любит Ваню Барзикова и поставила точку в отношениях
Кристина Бухынбалтэ заявила, что не любит Ваню Барзикова и поставила
Младшая дочь Стива Джобса впервые появилась на обложке глянца
Младшая дочь Стива Джобса впервые появилась на обложке глянца
Клаудия Шиффер: архивные фото топ-модели (15 фото)
Клаудия Шиффер: архивные фото топ-модели (15 фото)
Погребняк наехала на Тарасова: «Теперь и жена твоя на Оле пиарится, но заработать не получится!»
Погребняк наехала на Тарасова: «Теперь и жена твоя на Оле пиарится,

Еще по теме

Центробанк Сингапура выделил отличившиеся в вопросе комплаенса фирмы
Власти Сингапура допустили ужесточение регулирования криптовалют
Центробанк Сингапура осудил Three Arrows Capital за нарушение норм
Three Arrows Capital подал заявление на банкротство