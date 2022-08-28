СМИ: власти Сингапура инициировали проверку криптокомпаний

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) разослало криптовалютным компаниям запросы об их деятельности и активах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, регулятора интересует детализированная информация о деловой активности, в частности финансовой устойчивости, кредиторах и заемщиках фирм.

В июле глава MAS Рави Менон подчеркнул, что связывающие себя с Сингапуром потерпевшая крах экосистема Terra, обанкротившийся хедж-фонд Three Arrows Capital и приостановившая операции криптолендинговая платформа Vauld не получили соответствующие лицензии ведомства.

Запросы направлены в преддверии запланированного ужесточения регуляторного надзора за индустрией цифровых активов. В июне власти пообещали «жестоко и неумолимо» бороться с нарушениями в отрасли.

Напомним, директор финтех-отдела MAS Сопненду Моханти выделил Binance, Ripple и Crypto.com как заслуживающие высокой оценки в контексте соблюдения нормативных требований компании.