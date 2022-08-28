Сооснователь Polygon запустил фонд на $50 млн для инвестиций в Web3-проекты

Соучредитель Polygon Сандип Наилвал запустил венчурный фонд Symbolic Capital в размере $50 млн, ориентированный на поддержку Web3-стартапов на развивающихся рынках.

Партнером Наилвала по проекту стал основатель Cere Network Кензи Ван. Их совместная компания привлекла в фонд средства от других венчурных инвесторов, криптобирж, семейных офисов и институционалов, назвать которых они отказались.

По словам Наилвала, структура намерена в первую очередь поддерживать создателей dapps.

"Моя основная миссия — обеспечить массовое внедрение Web3, а это произойдет через приложения. Я не собираюсь создавать блокчейн, чтобы его использовали. Люди не делают это напрямую, а всегда через какое-либо dapp", — пояснил он.

Symbolic Capital уже инвестировал примерно в 15 проектов, среди которых студия Web3-игр BlinkMoon, метавселенная Planet Mojo на базе Polygon и киберспортивная платформа Community Gaming.

Наилвал отметил, что фонд намерен 80-90% капитала выделять на стартапы из развивающихся стран. Инвестор хорошо знаком с криптопроектами в родной Индии, тогда как его партнер Кензи Ван является специалистом по экосистеме Web3 в Китае и Юго-Восточной Азии. Они считают, что это дает им широкое представление о ведущих развивающихся рынках.

Одним из основных мотивов запуска Symbolic Наилвал назвал возможность более официально поддержать проекты, которые уже находятся в его орбите влияния. С момента знакомства в Binance Labs в 2019 году партнеры совместно инвестировали в более чем 40 стартапов в качестве бизнес-ангелов.

Наилвал сказал, что особое внимание фонд намерен уделить проектам из сферы фэнтези-спорта.

"В фэнтези Web3 у вас могут быть NFT, которые можно сдавать в аренду, когда вы не играете, и получать пассивный доход. Можно зарабатывать токены на платформе и стать частью этой экосистемы с очень ранней стадии", — подчеркнул он.

По мнению инвестора, такие экономические стимулы очень значимы для пользователей из развивающихся стран. В качестве существующих примеров он назвал популярные на подобных рынках M2E-приложение Stepn и P2E-игру Axie Infinity (в стоящую за последней студию Sky Mavis основатели Symbolic инвестировали как бизнес-ангелы).

Касательно оценки потенциальных вложений фонда Наилвал отметил, что фирма создала внутреннюю платформу данных. Решение будет собирать информацию об активности проектов в GitHub, взаимодействии с Discord, производительности токенов, тенденциях занятости и найма. Компания также разработала собственную структуру проверки due diligence.

Напомним, в августе Polygon выступила якорным инвестором для нового фонда в размере $25 млн от венчурной студии SuperLayer.