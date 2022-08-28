Создатели Jump Force обновили достижения на Xbox, чтобы их можно было получить после закрытия серверов

Вадим Карасев





В феврале этого года игру Jump Force убрали из продажи в Microsoft Store. А на прошлой неделе в игре закрыли серверы. Вместе с закрытием серверов, как это обычно и бывает, у игроков пропала возможность получить часть достижений. На Xbox достижений, которые можно получить только при работающих серверах, было всего 2, если не считать «платиновое» достижение, которое выдают на Xbox в Jump Force за получение всех достижений.

Но разработчики Jump Force выпустили неожиданно обновление, которое теперь позволяет вновь заработать все достижения на приставках Xbox. Они обновили 2 достижений, которые ранее можно было получить только при открытых серверах:

Ранее достижение можно было разблокировать только при победе в рейтинговом матче. Теперь его можно получить и при победе в быстром или товариществом матче.Ранее достижение можно было разблокировать только за 10+ «вызовов» другим игрокам. Теперь его можно получить и за 10+ сражений с друзьями.

Таким образом, на Xbox вновь стала доступна возможность получить и достижение «Jump Force» в Jump Force, которое выдается за все открытые прочие достижения.