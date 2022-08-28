"Три года ада": Прилучный рассказал о болезненном разводе с Муцениеце и отношениях с Карпович

Вадим Карасев

34-летний актер Павел Прилучный в четверг женился во второй раз. Его избранницей стала 26-летняя Зепюр Брутян, с которой он познакомился на съемочной площадке сериала "В клетке". По размаху свадьба получилась не хуже, чем у голливудских звезд.

Однако до встречи с Зепюр актеру пришлось пройти через трудный период. Павел не любит афишировать свою личную жизнь, поэтому поклонники не знали, как по нему ударил развод с Агатой Муцениеце. Журналистка Надежда Стрелец в своем интервью с Прилучным решила пролить свет на это.

Павел прожил с Агатой 9 лет и разорвать эти отношения оказалось очень трудной задачей. По словам актера, пережить это помогла актриса Мирослава Карпович, которую многие считали причиной развода Прилучного и Муцениеце.

Был жутко подавлен после развода, это было три года ада, честно говоря. Я поседел. Если б не Мира, я б, наверное, не вытянул этого времени. Я очень благодарен. Она была тем человеком, который был в самые худшие минуты моей жизни и помогал и словом, и делом.

Звезда "Мажора" сказал немало теплых слов в адрес Карпович, однако опроверг, что они когда-то были парой. По словам Прилучного, СМИ выставили все в таком свете, что Мирославе пришлось немало пережить. "Мне так жалко девчонку было, она столько натерпелась, столько говна писали СМИ", — пожаловался Павел.

Прилучный рассказал, как сделал предложение Зепюр Брутян

Влюбленные расписались еще в мае, но решили тщательно подготовить свадьбу и сыграли ее лишь через три месяца после похода в ЗАГС. Однако на то, чтобы сделать предложение, у Павла ушло гораздо меньше времени.

Просто встретились в торговом центре случайно. Зацепились глазами, поужинали и через три дня я предложил пожениться.

По словам актера, уже через месяц после этого они отправились в ЗАГС. Брутян влюбилась в Павла так же быстро, как он в нее.