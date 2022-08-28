Убийцу Дугиной нашли мертвой с множеством ножевых ранений
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Убийцу Дугиной нашли мертвой с множеством ножевых ранений

Убийцу Дугиной нашли мертвой с множеством ножевых ранений
Как сообщает пресса, с убийцей Дари Дугиной жестоко расправились. В Сети пошли слухи, что предполагаемая убийца Дарьи Дугиной Наталья Вовка найдена мертвой. Якобы женщину обнаружили с 17 ножевыми ранениями и запиской в руке. 20 августа в Подмосковье был взорван автомобиль журналистки Дарьи Дугиной. Девушка в этот момент находилась за рулем и погибла сразу. Спустя двое суток после теракта предполагаемая убийца была вычислена. Ею оказалась украинка — Наталья Вовк, которая сразу после совершенного убийства скрылась в Эстонии. Сегодня появилась информация, что 43-летняя женщина убита. «В ту же ночь она была найдена мертвой в съемной квартире. С 17 ножевыми ранениями в теле и листом бумаги в руке», — пишет австрийское издание Exxpress со ссылкой на свои Telegram-источники. В качестве доказательства была выставлена фотография якобы убитой террористки. Однако официально информация не подтверждена. Данную новость поспешила прокомментировать актриса Яна Поплавская. «Западная пресса сообщила, что убийца Дарьи Дугиной якобы убита. Если это так, значит верны высказывания о том, что заказчики подобных преступлений не оставляют исполнителей в живых. Пока только одна публикация, официальных подтверждений нет», — написала звезда отечественного кинематографа в своем Telegram-канале. Спустя время стало известно, что снимок якобы убитой Вовк является фейком. Фото, которое австрийское издание предоставило для подтверждения смерти Натальи, оказалось еще 2020 года, когда жених незадолго до свадьбы убил невесту.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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