Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2022 года

Вадим Карасев

Успение — один из значимых церковных праздников, во время которого верующие свято чтут традиции и возносят молитвы Высшим Силам для обретения защиты и покровительства.

Успение Пресвятой Богородицы — двунадесятый праздник, который празднуется ежегодно в один и тот же день. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести 29 августа согласно церковным традициям, чтобы обрести счастье и снискать Высшее покровительство.

История праздничного дня

Праздничный день посвящен кончине Пресвятой Девы Марии, которая неустанно молилась Господу о даровании ей милости находиться рядом о своим сыном Иисусом. Искренние молитвы, смирение и благочестивые поступки — вот то, к чему призывает церковь всех прихожан в великий праздник.

Праздничный день завершает Успенский пост, во время которого верующие воздерживаются от веселья и ежедневно молятся Высшим Силам, чтобы очистить души от накопленного негатива.

Перед кончиной к Деве Марии явился Архангел Гавриил с радостной вестью о том, что вскоре она встретится со своим сыном. Просьба Богородицы была простой: призвать учеников христовых, которые спустя три дня узрели чудо. Переход в иной мир сопровождался ослепительным светом, забравшим ее душу. Погребена Богородица в пещере, однако позже ее открыли и не обнаружили тела. Считается, что Господь забрал его на Небеса, чтобы никто не посмел осквернить останков.

Традиции и обычаи Успения

Церковнослужители призывают верующих посетить храмы и церкви, чтобы вознести молитвы Богородице и Господу, раскаяться в неблаговидных деяниях, попросить прощения и снискать покровительство Высших Сил.

В день праздника принято дарить списки с иконы «Успение», которые считаются оберегом для девушек и женщин. Не обходится празднование и без лакомых угощений. Их делают не только для своей семьи, но и раздают прохожим. Дарят друг другу и небольшие подарки, совмещая их с поздравлениями.

В день Успения начинался сбор грибов. В лес отправлялись с молитвами и обязательно оставляли угощения на опушках, чтобы не заблудиться в лесу и не остаться с пустыми руками.

В день праздника не принято работать, поэтому верующие стараются отложить незначительные дела. Священнослужители напоминают, что стирка, глажка и уборка в этот день не запрещена, если эти дела необходимы. Так, уход за младенцами, пожилыми и болеющими родственниками всегда сопровождается массой работы по дому. Начинать ее стоит с молитвы, чтобы получить поддержку Свыше.