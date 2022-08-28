В Британии указали на проигрывающий Путину разобщенный Запад
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В Британии указали на проигрывающий Путину разобщенный Запад

The Telegraph: Западу все сложнее сохранять единство в противостоянии России

Западным странам становится все сложнее сохранять единство в противостоянии России и поддержке Украины. Такое мнение выразил обозреватель британской газеты The Telegraph Ричард Кемп (Richard Kemp).

Он указал на то, что за последние два месяца ни одна страна из числа членов Евросоюза не пообещала Киеву новой материальной поддержки. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель признал, что сохранение единства блока является «ежедневной борьбой», добавил Кемп.

При этом публицист заявил, что постоянной помощи со стороны Великобритании и Восточной Европы недостаточно. Он отметил, что перед европейскими лидерами сейчас стоит «незавидная задача» — убедить своих избирателей в том, что экономические трудности, которые они испытывают на фоне введения санкций против России, — это цена, которую стоит заплатить. Если Украине не удастся заручиться единой поддержкой Запада, главный расчет президента России Владимира Путина окажется верным — его воля к победе сильнее, чем воля Запада к сопротивлению, предрек Кемп.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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