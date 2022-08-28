В ФРГ создали компанию для национализации Gazprom Germania

Вадим Карасев

Правительство ФРГ создало компанию для национализации Gazprom Germania

Правительство ФРГ создало холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей германской дочки «Газпрома», Gazprom Germania. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что эта холдинговая компания была тайно создана, чтобы иметь возможность провести национализацию в краткосрочной перспективе. Так, бывшая дочка российской компании сейчас под опекой Федерального сетевого агентства Германии.

При этом в Министерстве по делам экономики и защиты климата Германии подтвердили, что им было известно об основании такой компании.

Ранее в августе стало известно, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) бывшей структуре «Газпрома» в Германии Gazprom Marketing & Trading Singapore (GM&T Singapore) по долгосрочному контракту прекращены. Поводом для этого стал срыв соглашения «Новатэка» с индийской GAIL. Предполагалось, что газ через немецкую компанию пойдет в Индию, для исполнения заключенного в 2015 году контракта на поставку 2,5 миллиона тонн СПГ в год.