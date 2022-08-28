В ФРГ создали компанию для национализации Gazprom Germania
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В ФРГ создали компанию для национализации Gazprom Germania

В ФРГ создали компанию для национализации Gazprom GermaniaПравительство ФРГ создало компанию для национализации Gazprom Germania

Правительство ФРГ создало холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей германской дочки «Газпрома», Gazprom Germania. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что эта холдинговая компания была тайно создана, чтобы иметь возможность провести национализацию в краткосрочной перспективе. Так, бывшая дочка российской компании сейчас под опекой Федерального сетевого агентства Германии.

При этом в Министерстве по делам экономики и защиты климата Германии подтвердили, что им было известно об основании такой компании.

Ранее в августе стало известно, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) бывшей структуре «Газпрома» в Германии Gazprom Marketing & Trading Singapore (GM&T Singapore) по долгосрочному контракту прекращены. Поводом для этого стал срыв соглашения «Новатэка» с индийской GAIL. Предполагалось, что газ через немецкую компанию пойдет в Индию, для исполнения заключенного в 2015 году контракта на поставку 2,5 миллиона тонн СПГ в год.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Запад прогнул Сербию
Запад прогнул Сербию
Алёна Опенченко и Михаил Козлов решили отпраздновать три месяца отношений не на Поляне
Алёна Опенченко и Михаил Козлов решили отпраздновать три месяца
В ФРГ создали компанию для национализации Gazprom Germania
В ФРГ создали компанию для национализации Gazprom Germania
Plus-size модель Тесс Холлидей победила анорексию и радуется набранному весу (5 фото)
Plus-size модель Тесс Холлидей победила анорексию и радуется
СМИ: власти Сингапура инициировали проверку криптокомпаний
СМИ: власти Сингапура инициировали проверку криптокомпаний
Михалков назвал "монстром" уехавшую Хаматову
Михалков назвал "монстром" уехавшую Хаматову
Глюк’оZа о заявлении небинарной дочери: «Мне в ее возрасте хотелось быть мальчиком»
Глюк’оZа о заявлении небинарной дочери: «Мне в ее возрасте хотелось
Lies of P для Game Pass собрала максимум наград на Gamescom 2022, но не стала самой ожидаемой игрой для Xbox
Lies of P для Game Pass собрала максимум наград на Gamescom 2022, но
Когда Луна исполняет мечты: самые удачные дни для загадывания желаний в сентябре 2022 года
Когда Луна исполняет мечты: самые удачные дни для загадывания желаний
В Бразилии освободили подозреваемого в смерти мужа немецкого консула
В Бразилии освободили подозреваемого в смерти мужа немецкого консула
Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2022 года
Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2022 года
Тренировка по видео
Тренировка по видео

Топ на сегодня

Основатель Synthetix предложил ограничить эмиссию токенов 300 млн SNX
Основатель Synthetix предложил ограничить эмиссию токенов 300 млн SNX
Кристина Бухынбалтэ заявила, что не любит Ваню Барзикова и поставила точку в отношениях
Кристина Бухынбалтэ заявила, что не любит Ваню Барзикова и поставила
Младшая дочь Стива Джобса впервые появилась на обложке глянца
Младшая дочь Стива Джобса впервые появилась на обложке глянца
Клаудия Шиффер: архивные фото топ-модели (15 фото)
Клаудия Шиффер: архивные фото топ-модели (15 фото)
Погребняк наехала на Тарасова: «Теперь и жена твоя на Оле пиарится, но заработать не получится!»
Погребняк наехала на Тарасова: «Теперь и жена твоя на Оле пиарится,

Еще по теме

"Газпром" создал дочернюю фирму в Германии
Миллер: Газпром и индийская GAIL смогут скорректировать контракт по СПГ
СМИ узнали об отставке главы Gazprom International
Газпром думает о росте экспорта СПГ и расширении географии