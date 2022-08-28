В ФРГ тайно создали компанию для национализации Gazprom Germania

Вадим Карасев

Немецкие власти учредили холдинговую компанию, которая предназначена специально для проведения вероятной национализации бывшей дочерней структуры "Газпрома" - Gazprom Germania, пишет Welt am Sonntag. Организацию создали тайно.

В настоящее время Gazprom Germania переименована в Securing Energy for Europe и находится под опекой Федерального сетевого агентства ФРГ.

Холдинговая компания образована Veronika Zweiunddreißigste Vermögensverwaltungsgesellschaft и получила схожее с SEFE название — Securing Energy for Europe Holding GmbH. По данным Министерства по делам экономики Германии, организацию учредили еще в мае 2022-го, а власти решились на этот шаг только лишь в качестве мер предосторожности - для "обеспечения надежности поставок в энергетическом секторе".



Российский "Газпром" вышел из всех активов Gazprom Germania, а в мае Москва объявила санкции против экс-дочерней организации концерна. Ограничительные меры обойдутся потребителям в 5 млрд евро ежегодно.

В июле правительство ФРГ конфисковало три танкера со сжиженным газом, принадлежавшие дочерней компании Газпрома Gazprom Germaniа.