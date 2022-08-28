В Grayscale допустили, что Zcash, Stellar и Horizen могут являться ценными бумагами

Специалисты управляющей активами компании Grayscale Investments допустили, что криптовалюты Zcash (ZEC), Stellar (XLM) и Horizen (ZEN) могут быть классифицированы в качестве ценных бумаг. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на документы организации.

По данным издания, c Grayscale связались сотрудники отделов корпоративных финансов и правоприменения SEC. Их интересовал анализ инвестиционных продуктов компании на базе ZEC, XLM и ZEN в контексте законодательства о ценных бумагах.

Согласно опубликованным CoinDesk документам, в Grayscale признали, что каждый из этих активов «в настоящее время может являться ценной бумагой» или «в будущем может быть признан ценной бумагой по решению SEC или федерального суда».

Раскрытые изданием бумаги включают датированные маем-августом 2022 года. В более ранних документах компания подчеркнула, что регулятор не предоставил рекомендаций касательно классификации рассматриваемых активов.

По состоянию на 26 августа 2022 года совокупный объем активов под управлением Zcash Trust, Stellar Lumens Trust и Horizen Trust оценивается в $39,11 млн. Для сравнения: показатель крупнейшего траста компании — Bitcoin Trust — $13,14 млрд.

Данные: Grayscale.

Компания Grayscale Investments и издание CoinDesk входят в «империю» Барри Силберта Digital Currency Group.

Напомним, в июне 2022 года Grayscale Investments подала в суд на SEC. Причина — отклонение Комиссией заявки на конвертацию Bitcoin Trust в торгуемый на бирже фонд.

В июле глава юридического департамента компании Крейг Салм заявил, что судебный процесс против регулятора может продлиться один-два года.