В Херсоне второй раз за неделю отключили свет и воду

В Херсоне второй раз за неделю отключено электричество и водоснабжение, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Около 18:30 по московскому времени выключились светофоры, троллейбусы встали на улицах, погас свет в зданиях. Напор воды из кранов снизился, а затем исчез. Официальной информации о произошедшем пока не было.

Минобороны РФ 25 августа сообщило, что украинская артиллерия вновь обстреляла Запорожскую АЭС и город Энергодар. По данным министерства, в течение суток украинская артиллерия семь раз наносила удары из крупнокалиберных орудий. В тот же день Мелитополь, Херсон и несколько городов Херсонской области остались без света из-за отключения двух энергоблоков АЭС после обстрелов.

В конце июня заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести осенью.