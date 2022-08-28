В Японии рассказали о влиянии энергетического кризиса на экономику страны
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Японии рассказали о влиянии энергетического кризиса на экономику страны

В Японии рассказали о влиянии энергетического кризиса на экономику страны

В Японии рассказали о влиянии энергетического кризиса на экономику страныYNJ: власти Японии решили вернуться к атомным электростанциям на фоне кризиса в Европе

Япония столкнется с последствиями европейского энергетического кризиса несмотря на отличия в способах заключения контрактов. О влиянии энергокризиса в Европе рассказали в Yahoo News Japan (YNJ).

По данным портала, из-за ухудшения отношений России с Европой дефицит энергии стал глобальной проблемой. Так, на фоне кризиса японские власти решили вернуться к использованию атомных электростанций, чтобы обеспечить поставки тепла, поскольку пока перспективы поставок электроэнергии предстоящей зимой остаются мрачными.

Ранее YNJ писали, что ответные меры России на западные санкции стали причиной кризиса суши-индустрии в Японии. Самые распространенные ингредиенты для японских блюд — лосось и икра — подорожали на 30 процентов. Причиной роста цен стали авиаперелеты: ранее ингредиенты приобретались в Норвегии. На самолете они доставлялись в Японию через территорию РФ.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Австрийское издание сообщило о смерти убийцы Дарьи Дугиной
Австрийское издание сообщило о смерти убийцы Дарьи Дугиной
Чарльз Хоскинсон назвал ориентировочную дату активации Vasil в основной сети Cardano
Чарльз Хоскинсон назвал ориентировочную дату активации Vasil в
В ФРГ тайно создали компанию для национализации Gazprom Germania
В ФРГ тайно создали компанию для национализации Gazprom Germania
Хлеб и орехи: как с их помощью на Ореховый спас привлечь деньги и достаток
Хлеб и орехи: как с их помощью на Ореховый спас привлечь деньги и
Мать Илона Маска рассказала, почему ей приходится спать в гараже во время визитов к сыну
Мать Илона Маска рассказала, почему ей приходится спать в гараже во
Павел Прилучный рассказал о говне, которое вылили на Мирославу Карпович
Павел Прилучный рассказал о говне, которое вылили на Мирославу
Григорий Лепс находится в поисках жены
Григорий Лепс находится в поисках жены
Валерий Меладзе приехал в Россию за деньгами, заявила Миро
Валерий Меладзе приехал в Россию за деньгами, заявила Миро
В Японии рассказали о влиянии энергетического кризиса на экономику страны
В Японии рассказали о влиянии энергетического кризиса на экономику
Пугачева объяснила свой отъезд из России
Пугачева объяснила свой отъезд из России
Маск призвал включить на полную мощность все АЭС мира
Маск призвал включить на полную мощность все АЭС мира
Аналитики нашли связь между разработчиком Tornado Cash и ФСБ
Аналитики нашли связь между разработчиком Tornado Cash и ФСБ

Топ на сегодня

Красивые картинки и открытки к празднику Успение Пресвятой Богородицы 2022 года
Красивые картинки и открытки к празднику Успение Пресвятой Богородицы
Украина захотела занять 346 миллионов долларов на закупки газа
Украина захотела занять 346 миллионов долларов на закупки газа
Фанаты Аллы Пугачевой в шоке от ее приезда Россию
Фанаты Аллы Пугачевой в шоке от ее приезда Россию
На российской дороге в аварии с участием микроавтобуса погиб ребенок
На российской дороге в аварии с участием микроавтобуса погиб ребенок
Аксал рылась в мусоре, а Оля и Яло заливали беды алкоголем. Как «Королевство кривых зеркал» разбило актеров
Аксал рылась в мусоре, а Оля и Яло заливали беды алкоголем. Как

Еще по теме

В США предсказали усугубление энергетического кризиса во всем мире
Мировой автопром может потерять $210 млрд из-за кризиса поставок
ЕС придумал способ пережить зиму на фоне энергетического кризиса
Bloomberg оценил расходы на решение энергетического кризиса в Европе