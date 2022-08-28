В МЧС напомнили о действиях после нападения бездомных собак
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В МЧС напомнили о действиях после нападения бездомных собак

В МЧС напомнили о действиях после нападения бездомных собак

В МЧС напомнили о действиях после нападения бездомных собакМЧС напомнило, что после нападения бездомных собак нужно обратиться в травмпункт и полицию

МЧС России напомнило о действиях, которые необходимо предпринять после нападения бездомных собак. Прежде всего нужно обратиться в травмпункт, а затем в полицию. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

«Обязательно обратитесь в ближайший травмпункт для получения квалифицированной медицинской помощи. Поставьте в известность полиции и санитарные службы, указав, по возможности, точный адрес места происшествия и владельца собаки», — пояснили в министерстве.

Также рекомендуется выяснить у хозяина, поставлены ли животному прививки от бешенства. Если же к нападению готовится стая бродячих псов, нужно остановить их командами «Фу!», «Стоять!», при этом медленно отступать к укрытию, например, забору или дому, спиной, и звать на помощь, указали в МЧС.

Если же собака укусила, рану по возможности следует промыть перекисью водорода или большим количеством воды, смазать йодом и наложить чистую повязку, добавили в ведомстве.

Ранее ветеринар Евгений Цыпленков рассказал, что защититься от бродячих собак помогут угрозы смерти. По его словам, агрессивных животных может отпугнуть палка или камень. При этом ветеринар предупредил, что попытка бегства может спровоцировать собак на преследование.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Названо условие для прекращения помощи Европы Украине
Названо условие для прекращения помощи Европы Украине
Венера в оппозиции с Сатурном 28 августа 2022 года: последний благоприятный день лета
Венера в оппозиции с Сатурном 28 августа 2022 года: последний
Сергей Никоненко о Хаматовой: «Немного закачало — и тут же рассыпалась. Ну, Бог с ней. Вернее, черт»
Сергей Никоненко о Хаматовой: «Немного закачало — и тут же
Кировская область будет сотрудничать с "Туризм.РФ"
Кировская область будет сотрудничать с "Туризм.РФ"
В МЧС напомнили о действиях после нападения бездомных собак
В МЧС напомнили о действиях после нападения бездомных собак
Власти Японии рассмотрят налоговые послабления для криптостартапов
Власти Японии рассмотрят налоговые послабления для криптостартапов
Алексей Безус и Тигран Салибеков согласны на кого угодно, лишь бы остаться на Дом-2
Алексей Безус и Тигран Салибеков согласны на кого угодно, лишь бы
Симулятор варщика пива Brewmaster: Beer Brewing Simulator выходит на Xbox в сентябре
Симулятор варщика пива Brewmaster: Beer Brewing Simulator выходит на
Что осталось за кадром свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян: актер поделился милым видео
Что осталось за кадром свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян: актер
Композитор Starfield: о масштабах игры, сюжете и ее отличиях от прошлых игр Bethesda
Композитор Starfield: о масштабах игры, сюжете и ее отличиях от
Сооснователь Polygon запустил фонд на $50 млн для инвестиций в Web3-проекты
Сооснователь Polygon запустил фонд на $50 млн для инвестиций в
Павел Прилучный избавляется от всего, что напоминает о бывшей жене
Павел Прилучный избавляется от всего, что напоминает о бывшей жене

Топ на сегодня

Основатель Synthetix предложил ограничить эмиссию токенов 300 млн SNX
Основатель Synthetix предложил ограничить эмиссию токенов 300 млн SNX
Кристина Бухынбалтэ заявила, что не любит Ваню Барзикова и поставила точку в отношениях
Кристина Бухынбалтэ заявила, что не любит Ваню Барзикова и поставила
Клаудия Шиффер: архивные фото топ-модели (15 фото)
Клаудия Шиффер: архивные фото топ-модели (15 фото)
Младшая дочь Стива Джобса впервые появилась на обложке глянца
Младшая дочь Стива Джобса впервые появилась на обложке глянца
Погребняк наехала на Тарасова: «Теперь и жена твоя на Оле пиарится, но заработать не получится!»
Погребняк наехала на Тарасова: «Теперь и жена твоя на Оле пиарится,

Еще по теме

Назван способ защититься от агрессивной собаки
МЧС: как словом можно остановить агрессивную собаку
В Индии стая бездомных собак загрызла женщину на глазах у сына
Очаги бешенства среди бездомных животных выявлены в Астрахани