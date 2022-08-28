В Минприроды объяснили дым от рязанских пожаров
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В Минприроды объяснили дым от рязанских пожаров

В Минприроды объяснили, что из-за встречного отжига все еще сохраняется задымленность

Борьба с пожарами в Рязанской области продолжается с помощью метода встречного отжига. В связи с этим пока еще остается задымленность, объяснил продолжающиеся последствия пожаров замглавы Минприроды Сергей Аноприенко, передает РИА Новости.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сказал, что благодаря смене направления ветра смог и запах гари уйдут из Москвы в ближайшее время. Такое обещание он дал москвичам. Также специалист сказал, что весь запах гари начнет сносить в противоположную сторону от столицы.

В Рязанской области ввели режим ЧС из-за мощных пожаров. Также глава Минприроды России Александр Козлов пояснил, что часть из них произошла из-за поджогов.

Пожары под Рязанью столь масштабны, что дым от них добрался до Москвы и Подмосковья — местные жители начали жаловаться на запах гари. Позднее, как стало известно, МЧС России сообщило о ликвидации верховых лесных пожары на территории Рязанской области.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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