В Никополе уничтожено снабжающее украинских военных нефтехранилище

Вадим Карасев

В Минобороны заявили, что в Никополе разбили нефтехранилище, снабжавшее топливом ВСУ

В Никополе Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, которое снабжало украинских военных топливом. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.