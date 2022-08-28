В Никополе уничтожено снабжающее украинских военных нефтехранилище
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В Никополе уничтожено снабжающее украинских военных нефтехранилище

В Минобороны заявили, что в Никополе разбили нефтехранилище, снабжавшее топливом ВСУ

В Никополе Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, которое снабжало украинских военных топливом. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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