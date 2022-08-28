В Никополе уничтожено снабжающее украинских военных нефтехранилище
Сегодня, 13:20 Вадим Карасев
В Минобороны заявили, что в Никополе разбили нефтехранилище, снабжавшее топливом ВСУ
В Никополе Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, которое снабжало украинских военных топливом. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.
По материалам: lenta.ru