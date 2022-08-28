В Польше заявили об угрозе дефицита мяса и молока
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В Польше заявили об угрозе дефицита мяса и молока

В Польше заявили об угрозе дефицита мяса и молокаWiadomości: в ближайшие две недели из магазинов Польши могут исчезнуть мясо и молоко

Повышение цен на газ в Польше может спровоцировать кризис в сфере продовольствия в стране. Об этом предупредила газета Wiadomości.

Как отмечает издание, подорожания топливо привело к сокращению или закрытию производства ряда предприятий, связанных с пищевой промышленностью. Особую озабоченность выражают производители мясной и молочной продукций из-за прекращения производства азотных удобрений.

Так, председатель польской молочной палаты Агнешка Малишевсая отметила, что промышленность столкнулась с двумя проблемами: отсутствием углекислого газа для газовой смеси, используемой во время упаковки продуктов, и отсутствием средств для очистки производственных линий. Если проблемы не будут решены, то заводы будут вынуждены заказывать данные средства из-за границы, что приведет к росту цен, или закрывать производственные линии.

Ранее в Польше выявили дефицит белого сахара. Сообщалось, что на его покупку начали вводить лимиты — не более десяти килограммов на человека.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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