В Сеть утекли данные 44 млн пользователей онлайн-кинотеатра Start
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В Сеть утекли данные 44 млн пользователей онлайн-кинотеатра Start

В Сеть утекли данные 44 млн пользователей онлайн-кинотеатра Start

В открытом доступе в интернете оказались данные, в том числе и пароли, порядка 44 млн зарегистрированных подписчиков онлайн-кинотеатра Start, сообщают профильные телеграм-каналы.

В "слитой" базе данных размером в 72 Гб содержались имена и фамилии пользователей, адреса их электронных почт, пароли, IP-адреса, даты началаи окончания подписки, а также дата последнего входа на платформу.

Как уточняют в Data Leakage & Breach Intelligence, речь идет о данных 24,6 миллиона пользователей из России, 2,3 миллиона из Казахстана, 2,1 миллиона из Китая, 1,7 миллиона из Украины. Все они входили в Star в последний раз не позднее 22 сентября прошлого года. По данным специалистов, проверявших случайные записи, все логины и пароли оказались действительными.


В июле Министерство цифрового развития собиралось смягчить законопроект о введении оборотных штрафов для юрлиц за утечку персональных данных: возможно не только снижение размера штрафов, но и их отсутствие за первое происшествие.

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По материалам: uposters.ru

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