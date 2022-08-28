В Сеть утекли данные 44 млн пользователей онлайн-кинотеатра Start

Вадим Карасев

В открытом доступе в интернете оказались данные, в том числе и пароли, порядка 44 млн зарегистрированных подписчиков онлайн-кинотеатра Start, сообщают профильные телеграм-каналы.



В "слитой" базе данных размером в 72 Гб содержались имена и фамилии пользователей, адреса их электронных почт, пароли, IP-адреса, даты началаи окончания подписки, а также дата последнего входа на платформу.



Как уточняют в Data Leakage & Breach Intelligence, речь идет о данных 24,6 миллиона пользователей из России, 2,3 миллиона из Казахстана, 2,1 миллиона из Китая, 1,7 миллиона из Украины. Все они входили в Star в последний раз не позднее 22 сентября прошлого года. По данным специалистов, проверявших случайные записи, все логины и пароли оказались действительными.

В июле Министерство цифрового развития собиралось смягчить законопроект о введении оборотных штрафов для юрлиц за утечку персональных данных: возможно не только снижение размера штрафов, но и их отсутствие за первое происшествие.