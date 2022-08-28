В Севастополе вновь сработала система ПВО
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В Севастополе вновь сработала система ПВО

В Севастополе вновь сработала система ПВОГубернатор Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе вновь сработала система ПВО

Cистема противовоздушной обороны (ПВО) вновь сработала в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, сбили беспилотный летательный аппарат над морем в районе мыса Херсонес. Ситуация полностью под контролем», — написал он.

23 августа в канале Развожзаева тоже сообщалось, что системы ПВО снова работают в районе мыса Херсонес в Севастополе на юго-западе Крыма. «Над морем в районе мыса Херсонес ПВО продолжает сбивать беспилотники. Поводов для беспокойства нет», — написал глава города.

22 августа жители Севастополя заявляли, что что слышали звуки взрывов. По словам очевидцев, взрывы были слышны во всех районах города. Люди говорили о сработавших сигнализациях у машин и дрожащих стенах. Тогда также появлялись предположения, что звуки были вызваны работой средств противовоздушной обороны (ПВО).

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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