В Совфеде оценили идею усложнения визового режима между Россией и ЕС

Вадим Карасев

Сенатор Виктор Бондарев удивился идее Евросоюза усложнить визовый режим с Россией

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев оценил идею усложнения визового режима между Россией и Евросоюзом (ЕС). Об этом он написал в своем Telegram.

По мнению сенатора, руководство европейских стран «не умнеет и не становится адекватнее». «Неужели они таким образом надеются на нас надавить и повлиять на наше геополитическое поведение? Или полагают, что эти очередные "санкции" остановят нас на пути осуществления специальной военной операции? Или просто хотят выслужиться перед США?» — задался он вопросом.

Бондарев подчеркнул, что страны ЕС сами сужают свой экономический потенциал, который от взаимодействия с Россией мог бы увеличиваться. По его словам, россияне предпочитают отдых в России путешествиям за рубеж, поэтому они «обойдутся и без европейских турне». «А вот за счет чего европейцы покроют дефицит своих национальных бюджетов, если еще и туристическая отрасль лишится важного источника, — большой вопрос», — заключил он.

Ранее издание Financial Times сообщало, что министры иностранных дел ЕС поддержат идею приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Если решение о приостановке действующего соглашения будет принято, подающим заявления на визу стран-членов Евросоюза российским гражданам придется собирать больше документов, срок их рассмотрения будет увеличен.