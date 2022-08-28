В Совфеде отреагировали на возможную приостановку соглашения о визах России и ЕС
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В Совфеде отреагировали на возможную приостановку соглашения о визах России и ЕС

В Совфеде отреагировали на возможную приостановку соглашения о визах России и ЕССенатор Цеков назвал возможную приостановку соглашения о визах с РФ уступкой ЕС Прибалтике

Если Европейский союз (ЕС) приостановит действие соглашения о визах с Россией, это станет уступкой Брюсселя для прибалтийских стран. При этом Москве необязательно реагировать на такой шаг зеркально, заявил в беседе с «Лентой.ру» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Очень активны в вопросе отмены виз для граждан Российской Федерации страны Прибалтики и Польша. Причем они не просто активны, они очень агрессивные, шугливые, крикливые, стараются тех, кто не согласен с их мнением, обвинить чуть ли не в предательстве. Этот шум имеет определенный эффект. Они хотели, чтобы вообще запретили въезд гражданам Российской Федерации в Европу, но опять же из-за их шумливости крикливости отказать им в полной мере не смогут», — высказался он о возможном шаге ЕС.

Россия и Евросоюз заключили соглашение об упрощенной выдаче виз в 2007 году. В случае его приостановки россияне, которые пытаются получить шенген, должны будут предоставлять больше документов. Консульский сбор возрастет с 35 до 80 евро, а срок рассмотрения заявок увеличится.

Такие действия будут очень характеризовать Европу, утверждает сенатор.

«Насколько я знаю, готовится законопроект, который ужесточает получение виз в Россию для граждан европейских государств. Но я к этому скептически отношусь. В этом плане мне зеркальность не очень нравится, думаю, нашей стране не надо закрываться», — заключил Цеков.

Как сообщили источники Financial Times, министры иностранных дел стран-участниц Евросоюза поддержат идею об отмене упрощенного порядка выдачи шенгенских виз россиянам. Три чиновника, участвующих в переговорах, уточнили, что о решении объявят на двухдневной встрече глав МИД в Праге 30 августа. Также не исключено, что более серьезные ограничения могут быть приняты до конца года.

19 августа МИД Литвы призвал отозвать визы, выданные россиянам в ЕС. 11 августа Эстония объявила о запрете на въезд для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой. В Еврокомиссии отмечали, что каждое государство объединения может принимать такие решения, не согласовывая их с другими странами, передает РИА Новости.

Против ограничения выдачи виз россиянам высказались Франция и Германия. Идею также не поддержал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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