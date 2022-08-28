Валерий Меладзе под шумок прилетел в Россию
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Валерий Меладзе под шумок прилетел в Россию

Валерий Меладзе под шумок прилетел в Россию
Певец Валерий Меладзе приехал на фестиваль. Громкое прибытие Аллы Пугачевой в Россию обсуждала вся страна. Однако под шумок вернулась еще одна звезда — Валерий Меладзе. Вчера его заметили на «Фестике 2022», первом фестивале «Радуги».
Фестиваль-презентация городской культуры длится два дня: 27 и 28 августа. Организаторы анонсировали выступление Cream Soda, Mirele, Dequine, Lovanda, а также других певцов и диджеев. Среди прочих были упомянуты секретные звезды, чье имя не стали называть. Видимо, в число тайных гостей и попал Валерий Меладзе. Неизвестно, какой гонорар предложили многократному лауреату и обладателю премий «Золотой граммофон». Вход на мероприятие стоил весьма демократично: 2 тысячи рублей за один день и 3 за два. Помимо музыкальной программы посетителям предлагали заглянуть на спортивную площадку и выставку картин московских художников.
# Шоу-бизнес Меладзе Валерий
По материалам: z-aya

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