Валерий Меладзе приехал в Россию за деньгами, заявила Миро
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Валерий Меладзе приехал в Россию за деньгами, заявила Миро

Валерий Меладзе приехал в Россию за деньгами, заявила Миро
Лена Миро посмеялась над возращением певца Валерия Меладзе. Возвращение Валерия Меладзе в Москву не осталось без внимания Лены Миро. Блогер, известная своими хлесткими выражениями, уничижительно прошлась по медийной персоне. Она сделала вывод, что артист вернулся, «поджав хвост». Отметим, что Валерий Меладзе за последние месяцы не раз позволял себе крайне противоречивые заявления о происходящем в мире. Одно время он даже намеревался уйти из шоу-бизнеса. Однако накануне артист нежданно-негаданно дал концерт в одном из столичных диско-клубов.
«Говорить, что у Меладзе есть накопления — да, наверное, кое-что есть, но до конца жизни их явно не хватит. Значит, нужно работать и зарабатывать. А делать они это могут только в России. Вот и потянулись обратно», — считает Миро. «Смотреть на это нужно с известной долей юмора. Вот убегают, закрываются и все такое. А потом, уже тихонечко, без лишнего шума, возвращаются, поджав хвост. Поют, танцуют, стараются. А куда деваться? Денежка-то нужна», — подытожила акула пера на сайте lena-miro.ru. Заметим, что на днях в Россию вернулась певица Алла Пугачева. Она заявила, что ее дети Лиза и Гарри Галкины пойдут в третий класс в родной стране.
# Шоу-бизнес Меладзе Валерий
По материалам: z-aya

Последние новости

Австрийское издание сообщило о смерти убийцы Дарьи Дугиной
Австрийское издание сообщило о смерти убийцы Дарьи Дугиной
Чарльз Хоскинсон назвал ориентировочную дату активации Vasil в основной сети Cardano
Чарльз Хоскинсон назвал ориентировочную дату активации Vasil в
В ФРГ тайно создали компанию для национализации Gazprom Germania
В ФРГ тайно создали компанию для национализации Gazprom Germania
Хлеб и орехи: как с их помощью на Ореховый спас привлечь деньги и достаток
Хлеб и орехи: как с их помощью на Ореховый спас привлечь деньги и
Мать Илона Маска рассказала, почему ей приходится спать в гараже во время визитов к сыну
Мать Илона Маска рассказала, почему ей приходится спать в гараже во
Павел Прилучный рассказал о говне, которое вылили на Мирославу Карпович
Павел Прилучный рассказал о говне, которое вылили на Мирославу
Григорий Лепс находится в поисках жены
Григорий Лепс находится в поисках жены
Валерий Меладзе приехал в Россию за деньгами, заявила Миро
Валерий Меладзе приехал в Россию за деньгами, заявила Миро
В Японии рассказали о влиянии энергетического кризиса на экономику страны
В Японии рассказали о влиянии энергетического кризиса на экономику
Пугачева объяснила свой отъезд из России
Пугачева объяснила свой отъезд из России
Маск призвал включить на полную мощность все АЭС мира
Маск призвал включить на полную мощность все АЭС мира
Аналитики нашли связь между разработчиком Tornado Cash и ФСБ
Аналитики нашли связь между разработчиком Tornado Cash и ФСБ

Топ на сегодня

Красивые картинки и открытки к празднику Успение Пресвятой Богородицы 2022 года
Красивые картинки и открытки к празднику Успение Пресвятой Богородицы
Украина захотела занять 346 миллионов долларов на закупки газа
Украина захотела занять 346 миллионов долларов на закупки газа
Фанаты Аллы Пугачевой в шоке от ее приезда Россию
Фанаты Аллы Пугачевой в шоке от ее приезда Россию
На российской дороге в аварии с участием микроавтобуса погиб ребенок
На российской дороге в аварии с участием микроавтобуса погиб ребенок
Аксал рылась в мусоре, а Оля и Яло заливали беды алкоголем. Как «Королевство кривых зеркал» разбило актеров
Аксал рылась в мусоре, а Оля и Яло заливали беды алкоголем. Как

Еще по теме

За Константина Меладзе заступилась Лена Миро
Лена Миро: «Бывшая жена Валерия Меладзе – омерзительная пиявка»
Валерий Меладзе пострадал из-за своих высказываний
Веру Брежневу подозревают в чистках в группе «ВИА Гра»