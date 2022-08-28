Валерий Меладзе приехал в Россию за деньгами, заявила Миро

Лена Миро посмеялась над возращением певца Валерия Меладзе. Возвращение Валерия Меладзе в Москву не осталось без внимания Лены Миро. Блогер, известная своими хлесткими выражениями, уничижительно прошлась по медийной персоне. Она сделала вывод, что артист вернулся, «поджав хвост». Отметим, что Валерий Меладзе за последние месяцы не раз позволял себе крайне противоречивые заявления о происходящем в мире. Одно время он даже намеревался уйти из шоу-бизнеса. Однако накануне артист нежданно-негаданно дал концерт в одном из столичных диско-клубов.«Говорить, что у Меладзе есть накопления — да, наверное, кое-что есть, но до конца жизни их явно не хватит. Значит, нужно работать и зарабатывать. А делать они это могут только в России. Вот и потянулись обратно», — считает Миро. «Смотреть на это нужно с известной долей юмора. Вот убегают, закрываются и все такое. А потом, уже тихонечко, без лишнего шума, возвращаются, поджав хвост. Поют, танцуют, стараются. А куда деваться? Денежка-то нужна», — подытожила акула пера на сайте lena-miro.ru. Заметим, что на днях в Россию вернулась певица Алла Пугачева. Она заявила, что ее дети Лиза и Гарри Галкины пойдут в третий класс в родной стране.