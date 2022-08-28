Валерий Меладзе вернулся в Россию и уже успел выступить на сцене

Начиная в весны 2022 года, из России по разным причинам уехало множество знаменитостей. Теперь же, спустя полгода, некоторые уже начинают возвращаться. Так, вчера подтвердилась информация о возвращении Аллы Пугачевой, она даже успела пройтись по магазинам. Теперь стало известно, что в Россию вернулся и Валерий Меладзе.





Напомним, что певец решил переждать тяжелое время за границей и отправился в Турцию. После его отъезда появились слухи, что Валерий вместе со своим братом, композитором Константином Меладзе эмигрировал навсегда и даже избавился от документов. Валерий Шотаевич сразу же опроверг эти домыслы, но возвращаться в РФ не спешил. За рубежом артист не сидел без дела: 6 августа состоялось его выступление в Монако. Билеты на это мероприятие оказались не из дешевых – от 750 до 1200 евро.

После возвращения в Россию Меладзе уже успел выступить в московском клубе «Радуга». Судя по кадрам с выступления, которые уже успели попасть в Сеть, и сам артист, и зрители остались довольными выступлением. Вероятно, поклонники успели соскучиться по своему кумиру. Они громко подпевали Валерию и от души веселились.





Напомним, что на 2023 год у Меладзе запланирован большой концертный тур по городам России. Валерий Шотаевич благоразумно не отменял это мероприятие. Со своими композициями он посетит Москву, Сочи, Новосибирск, Красноярск и Иркутск.