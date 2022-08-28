Валерий Меладзе вернулся в Россию и уже успел выступить на сцене
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Валерий Меладзе вернулся в Россию и уже успел выступить на сцене

Валерий Меладзе вернулся в Россию и уже успел выступить на сцене

Начиная в весны 2022 года, из России по разным причинам уехало множество знаменитостей. Теперь же, спустя полгода, некоторые уже начинают возвращаться. Так, вчера подтвердилась информация о возвращении Аллы Пугачевой, она даже успела пройтись по магазинам. Теперь стало известно, что в Россию вернулся и Валерий Меладзе.


Напомним, что певец решил переждать тяжелое время за границей и отправился в Турцию. После его отъезда появились слухи, что Валерий вместе со своим братом, композитором Константином Меладзе эмигрировал навсегда и даже избавился от документов. Валерий Шотаевич сразу же опроверг эти домыслы, но возвращаться в РФ не спешил. За рубежом артист не сидел без дела: 6 августа состоялось его выступление в Монако. Билеты на это мероприятие оказались не из дешевых – от 750 до 1200 евро.


После возвращения в Россию Меладзе уже успел выступить в московском клубе «Радуга». Судя по кадрам с выступления, которые уже успели попасть в Сеть, и сам артист, и зрители остались довольными выступлением. Вероятно, поклонники успели соскучиться по своему кумиру. Они громко подпевали Валерию и от души веселились.


Напомним, что на 2023 год у Меладзе запланирован большой концертный тур по городам России. Валерий Шотаевич благоразумно не отменял это мероприятие. Со своими композициями он посетит Москву, Сочи, Новосибирск, Красноярск и Иркутск.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

В Севастополе вновь сработала система ПВО
В Севастополе вновь сработала система ПВО
Американские ученые придумали способ выращивать новую печень внутри человека
Американские ученые придумали способ выращивать новую печень внутри
Забавные и интересные факты о животном мире
Забавные и интересные факты о животном мире
Валерий Меладзе вернулся в Россию и уже успел выступить на сцене
Валерий Меладзе вернулся в Россию и уже успел выступить на сцене
Поздравления с Ореховым Спасом звучат во всех уголках России 29 августа 2022 года
Поздравления с Ореховым Спасом звучат во всех уголках России 29
Eminem и Snoop Dogg исполнят BAYC-трек на MTV Video Music Awards
Eminem и Snoop Dogg исполнят BAYC-трек на MTV Video Music Awards
2 игры из Game Pass в ТОП-10 Steam на этой неделе: 22-28 августа
2 игры из Game Pass в ТОП-10 Steam на этой неделе: 22-28 августа
Off-Duty: Анджелина Джоли на прогулке с сыном Ноксом в Лос-Анджелесе
Off-Duty: Анджелина Джоли на прогулке с сыном Ноксом в Лос-Анджелесе
Никас Сафронов высказался о возвращении примадонны
Никас Сафронов высказался о возвращении примадонны
Мария Шукшина жестко посмеялась над Максимом Галкиным
Мария Шукшина жестко посмеялась над Максимом Галкиным
Дмитрий Маликов рассказал о расставании с женой
Дмитрий Маликов рассказал о расставании с женой
Мать участника гонок на иномарках в центре Москвы приехала оправдывать сына
Мать участника гонок на иномарках в центре Москвы приехала

Топ на сегодня

Красивые картинки и открытки к празднику Успение Пресвятой Богородицы 2022 года
Красивые картинки и открытки к празднику Успение Пресвятой Богородицы
Украина захотела занять 346 миллионов долларов на закупки газа
Украина захотела занять 346 миллионов долларов на закупки газа
Фанаты Аллы Пугачевой в шоке от ее приезда Россию
Фанаты Аллы Пугачевой в шоке от ее приезда Россию
Аксал рылась в мусоре, а Оля и Яло заливали беды алкоголем. Как «Королевство кривых зеркал» разбило актеров
Аксал рылась в мусоре, а Оля и Яло заливали беды алкоголем. Как
"Что мы будем есть?": Европе предрекли "Армагеддон" с ценами на электричество из-за ситуации на Украине
"Что мы будем есть?": Европе предрекли

Еще по теме

Валерий Меладзе под шумок прилетел в Россию
Вот кого не ждали! Валерий Меладзе приехал в Россию, чтобы выступить в диско-клубе
Валерий Меладзе готов выступать в России на определенных условиях
Валерий Меладзе после громких заявлений завязать, продолжает выступать