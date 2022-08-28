Венера в оппозиции с Сатурном 28 августа 2022 года: последний благоприятный день лета

Вадим Карасев

Последнее воскресенье августа и лета пройдет под эгидой благоприятной энергии ночных светил. Венера и Сатурн сольются в гармоничном аспекте, что послужит для нас с вами причиной обретения счастья.

Сегодня благоприятный день для работы над собой, а также для активации энергетических зон в доме. Многим из нас планеты откроют глаза на происходящее, позволив понять суть событий и более или мене точно спрогнозировать их последствия.

Каким будет этот день

Этот день обещает быть ярким, позитивным и наполненным благоприятной энергетикой. Это отличное время для новых начинаний, поскольку Венера и Сатурн дадут нам с вами много сил для того, чтобы мы смогли не утратить веру в себя.

Да, в воскресенье не порой не особо хочется работать и заниматься делами, но вы и не обязаны это делать. В этот день мы будем свободны в своем выборе того, как и на что потратить время. Планеты помогут нам вами как следует отдохнуть. Это может быть спокойный отдыха дома с чашечкой чая в одной руке и с книгой в другой, либо день общения с родственниками и друзьями. Слушайте свое сердце, чтобы правильно выбрать свой путь к очищению от негатива.

Это воскресенье может запомниться нам с вами на долгое время, поскольку будет высока вероятность повстречать на своем пути приятных людей и пережить важные интересные события.

Советы астрологов на 28 августа

Не пускайте дела на самотек. Ни в коем случае не ждите, что все неурядицы рассосутся сами собой. Такой подход изначально будет проигрышным. Если есть задача, нужно решать ее, причем быстро и без промедления. Если вы оставите что-то без внимания, то это не испортит сегодняшнего дня. Это испортит начало новой недели.

Оставайтесь активными. Даже если вы решите провести день дома, лучше не сидеть без дела. Нужно проявлять физическую активность, чтобы энергетика не застаивалась. Можно, к примеру, сделать легкую уборку, побегать на тренажере, если таковой имеется, либо сделать простые упражнения. В идеале сходить за покупками, прогуляться.

Принимайте важные решения. Это благоприятный день для решения дилемм. Не бойтесь делать выбор, даже если он окажется не совсем правильным. Гораздо хуже — не делать выбор вовсе.