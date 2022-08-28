Венера в оппозиции с Сатурном 28 августа 2022 года: последний благоприятный день лета
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Венера в оппозиции с Сатурном 28 августа 2022 года: последний благоприятный день лета

Венера в оппозиции с Сатурном 28 августа 2022 года: последний благоприятный день лета

Последнее воскресенье августа и лета пройдет под эгидой благоприятной энергии ночных светил. Венера и Сатурн сольются в гармоничном аспекте, что послужит для нас с вами причиной обретения счастья.


Сегодня благоприятный день для работы над собой, а также для активации энергетических зон в доме. Многим из нас планеты откроют глаза на происходящее, позволив понять суть событий и более или мене точно спрогнозировать их последствия.

Каким будет этот день

Этот день обещает быть ярким, позитивным и наполненным благоприятной энергетикой. Это отличное время для новых начинаний, поскольку Венера и Сатурн дадут нам с вами много сил для того, чтобы мы смогли не утратить веру в себя.

Да, в воскресенье не порой не особо хочется работать и заниматься делами, но вы и не обязаны это делать. В этот день мы будем свободны в своем выборе того, как и на что потратить время. Планеты помогут нам вами как следует отдохнуть. Это может быть спокойный отдыха дома с чашечкой чая в одной руке и с книгой в другой, либо день общения с родственниками и друзьями. Слушайте свое сердце, чтобы правильно выбрать свой путь к очищению от негатива.

Это воскресенье может запомниться нам с вами на долгое время, поскольку будет высока вероятность повстречать на своем пути приятных людей и пережить важные интересные события.


Советы астрологов на 28 августа

Не пускайте дела на самотек. Ни в коем случае не ждите, что все неурядицы рассосутся сами собой. Такой подход изначально будет проигрышным. Если есть задача, нужно решать ее, причем быстро и без промедления. Если вы оставите что-то без внимания, то это не испортит сегодняшнего дня. Это испортит начало новой недели.

Оставайтесь активными. Даже если вы решите провести день дома, лучше не сидеть без дела. Нужно проявлять физическую активность, чтобы энергетика не застаивалась. Можно, к примеру, сделать легкую уборку, побегать на тренажере, если таковой имеется, либо сделать простые упражнения. В идеале сходить за покупками, прогуляться.

Принимайте важные решения. Это благоприятный день для решения дилемм. Не бойтесь делать выбор, даже если он окажется не совсем правильным. Гораздо хуже — не делать выбор вовсе.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Названо условие для прекращения помощи Европы Украине
Названо условие для прекращения помощи Европы Украине
Венера в оппозиции с Сатурном 28 августа 2022 года: последний благоприятный день лета
Венера в оппозиции с Сатурном 28 августа 2022 года: последний
Сергей Никоненко о Хаматовой: «Немного закачало — и тут же рассыпалась. Ну, Бог с ней. Вернее, черт»
Сергей Никоненко о Хаматовой: «Немного закачало — и тут же
Кировская область будет сотрудничать с "Туризм.РФ"
Кировская область будет сотрудничать с "Туризм.РФ"
В МЧС напомнили о действиях после нападения бездомных собак
В МЧС напомнили о действиях после нападения бездомных собак
Власти Японии рассмотрят налоговые послабления для криптостартапов
Власти Японии рассмотрят налоговые послабления для криптостартапов
Алексей Безус и Тигран Салибеков согласны на кого угодно, лишь бы остаться на Дом-2
Алексей Безус и Тигран Салибеков согласны на кого угодно, лишь бы
Симулятор варщика пива Brewmaster: Beer Brewing Simulator выходит на Xbox в сентябре
Симулятор варщика пива Brewmaster: Beer Brewing Simulator выходит на
Что осталось за кадром свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян: актер поделился милым видео
Что осталось за кадром свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян: актер
Композитор Starfield: о масштабах игры, сюжете и ее отличиях от прошлых игр Bethesda
Композитор Starfield: о масштабах игры, сюжете и ее отличиях от
Сооснователь Polygon запустил фонд на $50 млн для инвестиций в Web3-проекты
Сооснователь Polygon запустил фонд на $50 млн для инвестиций в
Павел Прилучный избавляется от всего, что напоминает о бывшей жене
Павел Прилучный избавляется от всего, что напоминает о бывшей жене

Топ на сегодня

Основатель Synthetix предложил ограничить эмиссию токенов 300 млн SNX
Основатель Synthetix предложил ограничить эмиссию токенов 300 млн SNX
Кристина Бухынбалтэ заявила, что не любит Ваню Барзикова и поставила точку в отношениях
Кристина Бухынбалтэ заявила, что не любит Ваню Барзикова и поставила
Клаудия Шиффер: архивные фото топ-модели (15 фото)
Клаудия Шиффер: архивные фото топ-модели (15 фото)
Младшая дочь Стива Джобса впервые появилась на обложке глянца
Младшая дочь Стива Джобса впервые появилась на обложке глянца
Погребняк наехала на Тарасова: «Теперь и жена твоя на Оле пиарится, но заработать не получится!»
Погребняк наехала на Тарасова: «Теперь и жена твоя на Оле пиарится,

Еще по теме

Меркурий в противостоянии с Сатурном 31 июля 2022 года: советы астрологов на это воскресенье
Дни силы в августе 2022 года
Венера в оппозиции с Юпитером 22 июля 2021 года: позитивные стороны этого дня и его последствия
8 самых опасных дней в марте 2022 года