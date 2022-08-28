ВКС России поразили предназначенный для ремонта вертолетов ВСУ завод в Запорожье

Вадим Карасев

Минобороны: ВКС РФ поразили цеха «Мотор Сич», предназначенные для ремонта вертолетов ВСУСюжетМинобороны:

ВКС России поразили цеха завода «Мотор Сич», предназначенные для ремонта вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Предприятие находится на территории Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что войска России нанесли высокоточный удар по территории завода «Мотор Сич» в городе Запорожье. В итоге там разбиты производственные цеха, в которых ремонтировались вертолеты армии Украины.

Как отметил Конашенков, также в Никополе Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, которое снабжало украинских военных топливом. Кроме того, уничтожены восемь украинских складов ракетно-артиллерийских боеприпасов.

Ранее истребитель МиГ-29, принадлежавший украинским военным, был уничтожен в Донецкой народной республике (ДНР). Его заметили летчики ВКС России в районе Малиновки.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.