Власти Японии рассмотрят налоговые послабления для криптостартапов

FSA и Министерство экономики, торговли и промышленности Японии рассматривают предложение о налоговой реформе на 2023 год. В числе опций — освобождение криптостартапов, выпускающих собственные токены, от уплаты налогов на нереализованную прибыль.

Инициатива направлена на предотвращение оттока компаний за рубеж.

«Большинство переезжают в Сингапур, потому что глупо основывать компанию в Японии», — заявил в интервью Crypto.News председатель правления и президент Rakuten Group Хироши Микитани.

Ведомства также рассмотрят совместную инициативу Japan Crypto-Asset Business Association и the Japan Crypto-Asset Exchange Association. Ранее организации предложили понизить с 55% до 20% ставку налога на прирост капитала для розничных инвесторов.

Напомним, в июне парламент Японии принял законопроект, который признал стейблкоины цифровыми деньгами.

Ранее FCA пообещало создать правила работы для эмитентов стейблкоинов.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.