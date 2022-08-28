Власти Японии рассмотрят налоговые послабления для криптостартапов
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Власти Японии рассмотрят налоговые послабления для криптостартапов

Власти Японии рассмотрят налоговые послабления для криптостартапов


FSA и Министерство экономики, торговли и промышленности Японии рассматривают предложение о налоговой реформе на 2023 год. В числе опций — освобождение криптостартапов, выпускающих собственные токены, от уплаты налогов на нереализованную прибыль.



Инициатива направлена на предотвращение оттока компаний за рубеж.


«Большинство переезжают в Сингапур, потому что глупо основывать компанию в Японии», — заявил в интервью Crypto.News председатель правления и президент Rakuten Group Хироши Микитани.


Ведомства также рассмотрят совместную инициативу Japan Crypto-Asset Business Association и the Japan Crypto-Asset Exchange Association. Ранее организации предложили понизить с 55% до 20% ставку налога на прирост капитала для розничных инвесторов.


Напомним, в июне парламент Японии принял законопроект, который признал стейблкоины цифровыми деньгами.


Ранее FCA пообещало создать правила работы для эмитентов стейблкоинов. 


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# Экономика налоги, регулирование, япония, новости
По материалам: ForkLog

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