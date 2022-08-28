Власти Японии рассмотрят налоговые послабления для криптостартапов
FSA и Министерство экономики, торговли и промышленности Японии рассматривают предложение о налоговой реформе на 2023 год. В числе опций — освобождение криптостартапов, выпускающих собственные токены, от уплаты налогов на нереализованную прибыль.
↓ｲﾏｺｺ— 平将明（たいらまさあき/Taira Masaaki） (@TAIRAMASAAKI) August 24, 2022
「暗号資産」課税見直しへ…新興企業の成長に配慮、海外流出防ぐ : 読売新聞オンライン https://t.co/t2V4caakdT
Инициатива направлена на предотвращение оттока компаний за рубеж.
«Большинство переезжают в Сингапур, потому что глупо основывать компанию в Японии», — заявил в интервью Crypto.News председатель правления и президент Rakuten Group Хироши Микитани.
Ведомства также рассмотрят совместную инициативу Japan Crypto-Asset Business Association и the Japan Crypto-Asset Exchange Association. Ранее организации предложили понизить с 55% до 20% ставку налога на прирост капитала для розничных инвесторов.
Напомним, в июне парламент Японии принял законопроект, который признал стейблкоины цифровыми деньгами.
Ранее FCA пообещало создать правила работы для эмитентов стейблкоинов.
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