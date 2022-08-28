Вот кого не ждали! Валерий Меладзе приехал в Россию, чтобы выступить в диско-клубе
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Вот кого не ждали! Валерий Меладзе приехал в Россию, чтобы выступить в диско-клубе

Вот кого не ждали! Валерий Меладзе приехал в Россию, чтобы выступить в диско-клубе

Громкое прибытие Аллы Пугачевой в Россию обсуждала вся страна. Однако под шумок вернулась еще одна звезда — Валерий Меладзе. Вчера его заметили на «Фестике 2022», первом фестивале «Радуги».


Фестиваль-презентация городской культуры длится два дня: 27 и 28 августа. Организаторы анонсировали выступление Cream Soda, Mirele, Dequine, Lovanda, а также других певцов и диджеев. Среди прочих были упомянуты секретные звезды, чье имя не стали называть. Видимо, в число тайных гостей и попал Валерий Меладзе.

Не так давно артист сделал громкое заявление. В начале года он решил оставить музыкальную карьеру и уйти в… инженеры. Неизвестно, удалось ли певцу найти вакансию по выбранному профилю, но со сцены он никуда не ушел.

Некоторое время назад его заметили поющим на корпоративе в Санкт-Петербурге. А позднее он выступил перед состоятельной публикой в Монако. Более того, на 8 марта 2023 года певец запланировал концерт. Цена на билеты более чем кусачая — от 20 до 70 тысяч рублей. Мероприятие планируется провести в элитном концертном зале в Барвихе.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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