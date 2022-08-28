ВВС: хакеры выставили на продажу секретные документы НАТО
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ВВС: хакеры выставили на продажу секретные документы НАТО

ВВС: хакеры выставили на продажу секретные документы НАТО

Группа хакеров занимается продажей секретных военных документов Североатлантического альянса, сообщает ВВС.

Речь идет о материалах, которые содержат информацию о новом вооружении и маневрах сил альянса в Прибалтике. Хакеры завладели файл, связанные с MBDA Missile Systems - это крупный европейский производитель оружия, чья штаб-квартира находится во Франции. Представители компании объявили о том, что информация утекла со скомпрометированного жесткого диска. Там добавили, что сотрудничают с властями Италии, де произошла утечка. Расследования сосредоточены именно вокруг MBDA.

В блоке сейчас оценивают масштаб утечки и прогнозирует вероятные ее последствия.


"Мы оцениваем претензии, касающиеся данных, предположительно украденных у MBDA. У нас нет никаких указаний на то, что какая-либо сеть НАТО была скомпрометирована".

Издание уточняет, что хакеры, которые действуют на российских и британских форумах, заявили, что продают 80 Гб похищенных данных за 15 биткоинов (около $300 тысяч) и утверждают, что уже продали базу по крайней мере одному неизвестному покупателю. В объявлении о продаже хакеры указали, что у них имеется тайная информация о сотрудниках компаний, которые участвовали в разработке закрытых военных проектов. Они добавили, что располагают конструкторской документацией, чертежами, презентациями, видео- и фотоматериалами, контрактными соглашениями и перепиской с другими компаниями. Бесплатный образец данных объемом 50 МБ, просмотренный ВВС, включает документы с пометками "КОНФИДЕНЦИАЛЬНО НАТО", "ЗАПРЕЩЕНО НАТО" и "Несекретная контролируемая информация".

В начале месяца стало известно о том, что бывший лидер российской хакерской группировки Killnet, известный как KillMilk, нанес киберудары по американской военной корпорации Lockheed Martin, производящей реактивные системы залпового огня HIMARS.

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По материалам: uposters.ru

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