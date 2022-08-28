Запад прогнул Сербию
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Запад прогнул Сербию

Запад прогнул Сербию

Сербия согласилась частично принять требования самопровозглашенного правительства Косово по въездным документам в край. Об этом в обращении к согражданам заявил президент республики Александр Вучич.

Глава государства, однако, подчеркнул, что Сербия пойдет навстречу властям Приштины при условии "определенных гарантий" от Евросоюза. Только после этого, утверждает Вучич, Белград согласится признать положение, принятое в Косово.


"Мы готовы принять их [властей Косово] документы, издать общее пояснение и поместить его на пункты административного перехода в соответствии с ранее подписанным, но есть одно условие, и поэтому ранее не был достигнут договор. Ждем гарантии ЕС", - сказал Вучич.

До 1 сентября текущего года действует принятое сторонами положение о возможности гражданам Сербии и Албании въезжать в Косово и выезжать без дополнительных документов. Оно гласит, что "обеспечение возможности использования личных документов, выданных со стороны Приштины, производится исключительно из практических соображений ради облегчения положения отдельных лиц и обеспечения свободы передвижения в соответствии с соглашением о свободе перемещения".

Вучич подчеркнул, что эти уступки Приштине по вопросу смены косовскими сербами автомобильных номеров и паспортов нельзя считать ни фактическим, ни юридическим признанием Белградом самопровозглашенной республики. Президент Сербии уточнил, что в ближайшие дни ожидает подтверждения гарантий от ЕС, однако по остальным вопросам "кризис продолжается". Так, директор канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович заявил, что Североатлантический альянс должен предотвратить вторжение спецназа МВД Косово на север самопровозглашенной республики, иначе "это сделает сербский народ".

Этой ночью Госдепартамент США, признающих независимость Косово, выразил полную поддержку властям самопровозглашенной республики. Зампомощника американского госсекретаря Габриэль Эскобар посоветовал официальному Белграду отказаться от территориальных претензий и прежнего нарратива о Косово и Метохии, как неотъемлемой части Сербии.

"Думаю, нам пора забыть нарратив, что Косово — это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа", – заявил представитель Госдепа.

1 августа из-за решения Приштины о непризнании сербских документов обострилась ситуация на севере Косово. У села Рударе начали возводить баррикады, были слышны звуки выстрелов. СМИ также писали о вооруженных столкновениях и раненых среди гражданского населения. Вскоре под давлением США вступление в силу положения о непризнании сербских документов отложили до 31 августа.

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По материалам: uposters.ru

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