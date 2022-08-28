Зависимость российской экономики от поставок газа в Европу оценили
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Зависимость российской экономики от поставок газа в Европу оценили

Зависимость российской экономики от поставок газа в Европу оценилиЭкономист Абрамов допустил, что РФ на короткий срок может отказаться от поставок газа в ЕС

Российская экономика больше зависит от нефти, чем от газа, поэтому Москва способна на короткий срок отказаться от поставок голубого топлива в Европу. Об этом «Ленте.ру» рассказал кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«До этого кризиса около 30 процентов потребностей Евросоюза (ЕС) удовлетворялись за счет экспорта из России. Для России газовые поступления являются менее критическими, чем от продажи нефти, потому что нефти продается гораздо больше», — оценил он прибыль от продажи энергоресурсов.

Такой сценарий возможен, если Россия продолжит получать высокие доходи от продажи нефти. Однако с декабря в силу вступает нефтяное эмбарго, введенное ЕС в рамках шестого пакета антироссийских санкций из-за начала спецоперации на Украине. Если ограничения начнут действовать, валютные поступления сократятся примерно на половину, считает Абрамов. При этом Россия постепенно переориентируется на другие рынки, чтобы избежать серьезных потерь.

«Цены на нефть и газ пока будут оставаться высокими, потому что действует достаточно согласованная позиция ОПЕК+, сдерживающая производство нефти. Экспорт нефти будет пока приносить достаточно высокие доходы России. Это вполне реалистично, но как краткосрочный сценарий. В долгосрочном плане есть риск: газ сложно возить по морю, для этого нужны другие мощности. Основные российские газовые трубопроводы проложены в Европу и Китай, менять это достаточно сложно. В краткосрочном плане Россия перетерпела бы, но в долгосрочном это негативно бы отразилось на экономике и доходах», — утверждает экономист.

Ранее эксперт по России британской компании Capital Economics Лайам Пич допустил, что Москва способна без негативных последствий для национальной экономики остановить экспорт газа в Евросоюз как минимум на год. При этом цены на нефть и уровень экспорта должны оставаться на текущем уровне.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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