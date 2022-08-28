Жизненные комиксы, которые заставят вас смеяться так сильно, что соседи подумают, что вы сошли с ума

Эти комиксы рисует парень из Сингапура по имени Рандо. Он называет свои работы RandoWis (сокращенно от Random Wisdom – «Случайная мудрость»).

Вы удивитесь, насколько они жизненные и смешные. Недаром у Рандо уже больше 100 тыс. подписчиков на Facebook.

P.S. Постарайтесь по возможности не смеяться слишком громко, а то соседи подумают, что вы псих

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