Жизненные комиксы, которые заставят вас смеяться так сильно, что соседи подумают, что вы сошли с ума
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Жизненные комиксы, которые заставят вас смеяться так сильно, что соседи подумают, что вы сошли с ума

Жизненные комиксы, которые заставят вас смеяться так сильно, что соседи подумают, что вы сошли с ума

Эти комиксы рисует парень из Сингапура по имени Рандо. Он называет свои работы RandoWis (сокращенно от Random Wisdom – «Случайная мудрость»). 

Вы удивитесь, насколько они жизненные и смешные. Недаром у Рандо уже больше 100 тыс. подписчиков на Facebook. 

P.S. Постарайтесь по возможности не смеяться слишком громко, а то соседи подумают, что вы псих

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Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

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По материалам: Юмор

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