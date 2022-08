Zipmex предложила регуляторам Таиланда обсудить ее реструктуризацию

Таиландская криптовалютная биржа Zipmex направила SEC и другим регуляторам страны запрос на обсуждение «плана восстановления». Во встрече 15 сентября также примут участие потенциальные инвесторы, пишет Bloomberg.

Фирма отметила, что находится на «продвинутой стадии» с двумя претендентами на ее активы после подписания трех договоров о намерениях в июле.

«Инвесторы высоко оценивают наш потенциал и разделяют наше видение и миссию развития цифровой экономики в Таиланде и Юго-Восточной Азии», — отметили в компании.

По данным Cointelegraph, платформу могут оценить в $400 млн.

В августе 2021 года Zimpex привлекла $41 млн. Средства предоставили пятый по величине активов банк страны Bank of Ayudhya, медиакомпании и венчурные фонды.

25 августа биржа сообщила о восстановлении возможности перевода нативного токена ZMT между Trade Wallet и Z Wallet. Опция доступна через сайт, через мобильное приложение — появится позже.

📌 Zipmex has re-enabled transfers from your Z Wallet to Trade Wallet for #ZMT. You’ll now be able to access your available ZMT by transferring the tokens across wallets on the Zipmex website https://t.co/Uxk0qZkGBp



More Info 👉 https://t.co/La4nW15EKx #Zipmex #ZipmexAsia pic.twitter.com/K4SQ096MZi