Zipmex предложила регуляторам Таиланда обсудить ее реструктуризацию
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Zipmex предложила регуляторам Таиланда обсудить ее реструктуризацию

Zipmex предложила регуляторам Таиланда обсудить ее реструктуризацию


Таиландская криптовалютная биржа Zipmex направила SEC и другим регуляторам страны запрос на обсуждение «плана восстановления». Во встрече 15 сентября также примут участие потенциальные инвесторы, пишет Bloomberg.


Фирма отметила, что находится на «продвинутой стадии» с двумя претендентами на ее активы после подписания трех договоров о намерениях в июле.


«Инвесторы высоко оценивают наш потенциал и разделяют наше видение и миссию развития цифровой экономики в Таиланде и Юго-Восточной Азии», — отметили в компании.


По данным Cointelegraph, платформу могут оценить в $400 млн.


В августе 2021 года Zimpex привлекла $41 млн. Средства предоставили пятый по величине активов банк страны Bank of Ayudhya, медиакомпании и венчурные фонды.


25 августа биржа сообщила о восстановлении возможности перевода нативного токена ZMT между Trade Wallet и Z Wallet. Опция доступна через сайт, через мобильное приложение — появится позже.



Напомним, Zipmex столкнулась с нехваткой ликвидности после возникновения проблем у партнеров — Babel Finance и Celsius Network. Их обязательства составляют $5 млн и $48 млн соответственно.


20 июля компания приостановила вывод средств, сославшись на «нестабильные рыночные условия и вытекающие из этого финансовые трудности ключевых деловых партнеров». 


Спустя несколько дней Zipmex частично возобновила депонирование и вывод средств.


15 августа платформа добилась продления моратория на защиту от кредиторов до 2 декабря.


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# Экономика zipmex, бизнес, новости
По материалам: ForkLog

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