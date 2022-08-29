10 основных правил сетевого этикета
Сегодня, 04:45
Нетикет, или интернет-этикет, - это свод правил поведения в сети. Точный перечень правил устанавливается в рамках конкретного интернет-сообщества, например, дискуссионного форума. Некоторые из правил представляют собой рекомендации, которые облегчают общение между пользователями Интернета и способствуют взаимному уважению. Другие более тесно связаны с законом, и человек, нарушивший их, может быть наказан. Каковы истоки нетикета? Каков на сегодняшний день набор самых важных правил хорошего поведения в Интернете? Ниже приведены ответы на все эти вопросы.
С каких пор существует нетикет?С распространением Интернета как средства коммуникации возникла необходимость определить правила функционирования в виртуальном пространстве. Первая версия нетикета, написанная Арлин Х. Ринальди, была создана в 1992 году. Документ содержал основные правила пользования электронной почтой, дискуссионными группами и Интернетом. Он подчеркнул неоднородный характер сети - правила, действующие в одном пространстве, не обязательно будут уместны в другом. В каждом интернет-сообществе действуют свои внутренние законы. Дискуссионные форумы прошлых десятилетий, основанные на вежливом обмене мнениями, больше не являются единственным способом обмена идеями в Интернете. В некоторых тематических группах или чатах царит непринужденная атмосфера, где допустимы вульгарность или серия коротких сообщений. Однако есть 10 правил, которые действуют независимо от сайта и структуры его сообщества.
1. Не выражайте ненависть - говорите уважительно.Язык вражды, или язык ненависти, - очень вредное явление в Интернете. Оно означает оскорбительные и агрессивные высказывания, направленные против конкретного человека или группы людей. Поэтому расистский комментарий или личные нападки на оппонента в дискуссии могут быть совсем неуместными. Такое поведение нарушает одно из важнейших правил поведения в обществе - проявление уважения к другому человеку. Ненавистнические высказывания могут иметь юридические последствия - особенно если они провоцируют дискриминацию или содержат клевету. За такие заявления автор может быть оштрафован, ограничен в свободе или лишен свободы.
2. Не нарушайте неприкосновенность частной жизни других людей.Как и в реальном мире, в Интернете каждый пользователь имеет право на конфиденциальность. Поэтому не делитесь чужими личными данными и фотографиями без разрешения. Также не следует размещать скриншоты личных сообщений без цензуры изображения профиля и имени.
3. Не спамьте и пишите по теме.
В большинстве интернет-сообществ запрещено засорять разговоры, электронные письма и темы обсуждений. Наиболее распространенным видом спама являются сообщения, отправляемые в массовом порядке неизвестным получателям. Также нежелательно писать сообщения, не относящиеся к теме группы, и отправлять рекламу и ссылки на внешние сайты.
4. Пишите правильно и используйте язык чата или сообщества.Общение в Интернете становится неприятным, когда пользователи не соблюдают правила языка. Отсутствие пунктуации, орфографические ошибки и чрезмерное использование caps lock раздражают других участников разговора. Также не следует писать на иностранном языке, будучи русскоязычным человеком в русскоязычном чате или группе.
5. Не делитесь чужой собственностью без ссылки на источник.
Это правило распространяется, например, на статьи в блогах, произведения искусства и фильмы, автором которых является другое лицо. При использовании изображений или текстов, найденных в Интернете, всегда указывайте автора или ссылку на источник.
6. Читайте правила и соблюдайте групповую политику.Если администраторы сообщества устанавливают определенную структуру сообщений или комментариев, вы должны знать и соблюдать эти правила. Прежде чем присоединиться к форуму или группе новостей, прочитайте правила.
7. Не провоцируйте конфликт (никакого троллинга).
Троллинг заключается в намеренном написании спорного или провокационного контента с целью вызвать гнев других пользователей и спровоцировать ссору. Интернет-тролль может, например, утверждать, что придерживается мировоззрения, которое осуждает остальная часть сообщества, или нападать на одного из его членов с обзывательствами. Это никому не принесет пользы и этого следует избегать.
8. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поисковой системой.Повторяющиеся вопросы от новых пользователей раздражают постоянных участников. Если есть функция поиска, используйте ее, чтобы избежать дублирования контента.
9. Не делитесь сомнительными статьями или фальшивыми новостями.
В Интернете можно найти как ценный контент, так и дезинформацию. Не пересылайте статьи, которые не основаны на надежных источниках. Популярность контента типа "кликбейт" часто перевешивает достоверную информацию, снижая доверие к Интернету.
10. Не злоупотребляйте иронией и сарказмом.Иногда трудно понять намерения автора текста. Ироничный комментарий в Интернете, состоящий только из странных сообщений и смайликов, может быть понят серьезно. Стоит также помнить, что мы не знаем людей, которые будут читать наши комментарии. Поэтому юмора должно быть в меру.
Почему нетикет важен?Соблюдая правила нетикета, мы помогаем создать безопасное и дружественное пространство для всех в Интернете. Следование этим правилам означает уважение времени и чувств других людей. Это позволяет каждому получить от сети то, что ему нужно - информацию, поддержку и чувство принадлежности. Несмотря на определенную анонимность, Интернет - это инструмент для общения и обмена опытом/ресурсами. Поэтому оно должно подчиняться тем же правилам, что и поведение в реальном мире. Она не допускает антиобщественного поведения или поведения, несовместимого с хорошими манерами.
По материалам: womanadvice