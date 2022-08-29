10 основных правил сетевого этикета

С каких пор существует нетикет?

1. Не выражайте ненависть - говорите уважительно.

2. Не нарушайте неприкосновенность частной жизни других людей.

3. Не спамьте и пишите по теме.

4. Пишите правильно и используйте язык чата или сообщества.

5. Не делитесь чужой собственностью без ссылки на источник.

6. Читайте правила и соблюдайте групповую политику.

7. Не провоцируйте конфликт (никакого троллинга).

8. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поисковой системой.

9. Не делитесь сомнительными статьями или фальшивыми новостями.

10. Не злоупотребляйте иронией и сарказмом.

Почему нетикет важен?

Нетикет, или интернет-этикет, - это свод правил поведения в сети. Точный перечень правил устанавливается в рамках конкретного интернет-сообщества, например, дискуссионного форума. Некоторые из правил представляют собой рекомендации, которые облегчают общение между пользователями Интернета и способствуют взаимному уважению. Другие более тесно связаны с законом, и человек, нарушивший их, может быть наказан. Каковы истоки нетикета? Каков на сегодняшний день набор самых важных правил хорошего поведения в Интернете? Ниже приведены ответы на все эти вопросы.С распространением Интернета как средства коммуникации возникла необходимость определить правила функционирования в виртуальном пространстве. Первая версия нетикета, написанная Арлин Х. Ринальди, была создана в 1992 году. Документ содержал основные правила пользования электронной почтой, дискуссионными группами и Интернетом. Он подчеркнул неоднородный характер сети - правила, действующие в одном пространстве, не обязательно будут уместны в другом. В каждом интернет-сообществе действуют свои внутренние законы. Дискуссионные форумы прошлых десятилетий, основанные на вежливом обмене мнениями, больше не являются единственным способом обмена идеями в Интернете. В некоторых тематических группах или чатах царит непринужденная атмосфера, где допустимы вульгарность или серия коротких сообщений. Однако есть 10 правил, которые действуют независимо от сайта и структуры его сообщества.Язык вражды, или язык ненависти, - очень вредное явление в Интернете. Оно означает оскорбительные и агрессивные высказывания, направленные против конкретного человека или группы людей. Поэтому расистский комментарий или личные нападки на оппонента в дискуссии могут быть совсем неуместными. Такое поведение нарушает одно из важнейших правил поведения в обществе - проявление уважения к другому человеку. Ненавистнические высказывания могут иметь юридические последствия - особенно если они провоцируют дискриминацию или содержат клевету. За такие заявления автор может быть оштрафован, ограничен в свободе или лишен свободы.Как и в реальном мире, в Интернете каждый пользователь имеет право на конфиденциальность. Поэтому не делитесь чужими личными данными и фотографиями без разрешения. Также не следует размещать скриншоты личных сообщений без цензуры изображения профиля и имени.В большинстве интернет-сообществ запрещено засорять разговоры, электронные письма и темы обсуждений. Наиболее распространенным видом спама являются сообщения, отправляемые в массовом порядке неизвестным получателям. Также нежелательно писать сообщения, не относящиеся к теме группы, и отправлять рекламу и ссылки на внешние сайты.Общение в Интернете становится неприятным, когда пользователи не соблюдают правила языка. Отсутствие пунктуации, орфографические ошибки и чрезмерное использование caps lock раздражают других участников разговора. Также не следует писать на иностранном языке, будучи русскоязычным человеком в русскоязычном чате или группе.Это правило распространяется, например, на статьи в блогах, произведения искусства и фильмы, автором которых является другое лицо. При использовании изображений или текстов, найденных в Интернете, всегда указывайте автора или ссылку на источник.Если администраторы сообщества устанавливают определенную структуру сообщений или комментариев, вы должны знать и соблюдать эти правила. Прежде чем присоединиться к форуму или группе новостей, прочитайте правила.Троллинг заключается в намеренном написании спорного или провокационного контента с целью вызвать гнев других пользователей и спровоцировать ссору. Интернет-тролль может, например, утверждать, что придерживается мировоззрения, которое осуждает остальная часть сообщества, или нападать на одного из его членов с обзывательствами. Это никому не принесет пользы и этого следует избегать.Повторяющиеся вопросы от новых пользователей раздражают постоянных участников. Если есть функция поиска, используйте ее, чтобы избежать дублирования контента.В Интернете можно найти как ценный контент, так и дезинформацию. Не пересылайте статьи, которые не основаны на надежных источниках. Популярность контента типа "кликбейт" часто перевешивает достоверную информацию, снижая доверие к Интернету.Иногда трудно понять намерения автора текста. Ироничный комментарий в Интернете, состоящий только из странных сообщений и смайликов, может быть понят серьезно. Стоит также помнить, что мы не знаем людей, которые будут читать наши комментарии. Поэтому юмора должно быть в меру.Соблюдая правила нетикета, мы помогаем создать безопасное и дружественное пространство для всех в Интернете. Следование этим правилам означает уважение времени и чувств других людей. Это позволяет каждому получить от сети то, что ему нужно - информацию, поддержку и чувство принадлежности. Несмотря на определенную анонимность, Интернет - это инструмент для общения и обмена опытом/ресурсами. Поэтому оно должно подчиняться тем же правилам, что и поведение в реальном мире. Она не допускает антиобщественного поведения или поведения, несовместимого с хорошими манерами.