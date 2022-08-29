12 иллюстраций, призванных помочь наконец разобраться с именами, которые все вечно путают

Многие люди любят свои имена, их звучание и индивидуальность. И безумно неприятно, когда кто-то твоё имя путает с другим. А похожих имён так много! Вот и страдают бедные Марии и Марины, Данилы и Даниилы, Ксении и Оксаны. Проект «Не перепутай!» решил внести немного ясности в эти путаницы и объяснил, как различать столь похожие друг на друга имена.

Наверное, самая популярная путаница

Тонкости сокращений

Сразу понятно

И только попробуйте назвать Ксюшу Оксаной!

Он же Гоша, он же Юрий, он же Гора!

Кстати, некоторые имена можно узнать, даже если их не называть. Это доказывает тред в Твиттере, о котором мы вам однажды рассказывали.

Всё просто!

Когда имя связано с определённым человеком

Как ещё сократить Анжелику?

Дарья и Дарина

Буква «Л»

Такие разные Наташи

Помните этот мем про котов и Наташу? А у нас про него был целый пост!

Разные происхождения

Буква «И» имеет значение

А каких ещё имён не хватает в этом списке?