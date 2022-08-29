12 иллюстраций, призванных помочь наконец разобраться с именами, которые все вечно путают
Сегодня, 12:15
Многие люди любят свои имена, их звучание и индивидуальность. И безумно неприятно, когда кто-то твоё имя путает с другим. А похожих имён так много! Вот и страдают бедные Марии и Марины, Данилы и Даниилы, Ксении и Оксаны. Проект «Не перепутай!» решил внести немного ясности в эти путаницы и объяснил, как различать столь похожие друг на друга имена.
Наверное, самая популярная путаница
Тонкости сокращений
Сразу понятно
И только попробуйте назвать Ксюшу Оксаной!
Он же Гоша, он же Юрий, он же Гора!
Кстати, некоторые имена можно узнать, даже если их не называть. Это доказывает тред в Твиттере, о котором мы вам однажды рассказывали.
Всё просто!
Когда имя связано с определённым человеком
Как ещё сократить Анжелику?
Дарья и Дарина
Буква «Л»
Такие разные Наташи
Помните этот мем про котов и Наташу? А у нас про него был целый пост!
Разные происхождения
Буква «И» имеет значение
А каких ещё имён не хватает в этом списке?
По материалам: twizz