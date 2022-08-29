14 поражающих своим масштабом фото, показывающих, на что идут некоторые люди ради сохранения окружающей среды

В современном мире обострившаяся ситуация с экологическими проблемами волнует многих. Наш уровень жизни во многом зависит от того, как мы ценим и относимся к тому, что находится у нас под рукой. Выбросить пластиковую бутылку в канаву или в мусорный бак — выбор каждого. Но не каждый человек подходит к нему осознанно, из-за чего потом страдают все. Изменить этот мир в лучшую сторону и сделать первый шаг к решению проблем с экологией может любой из нас! Главное — это желание.

В новой подборки мы покажем вам случаи, когда один человек, а иногда и целый город решили, что пора что-то менять, чтобы сохранить окружающий нас мир. Они начали с малого — со сборки и сортировки мусора. И вот что у них из этого вышло.

Приблизительно 302 кг алюминиевых банок, собранных на музыкальном фестивале

Этот человек на фото собрал уже более 13 миллионов ключей-колец от жестяных банок!

Более 8000 окурков

Швейцария очень любит рециклинг!

«Небольшой груз» из стопок бумаги и картона

Парень из моего района в Хошимине. Он зарабатывает на жизнь сбором картона для дальнейшей переработки.

Старые восковые мелки

Последние три года я собираю старые восковые мелки. Я их разрезаю, очищаю, ломаю все вручную, затем переплавляю в формы и жертвую организациям и школам по всей Канаде. Так я сделала уже более 12 000 мелков и переработала около 30 000. Занимаюсь этим до сих пор.

Количество банок из-под взбитых сливок, доставленных в центр переработки моего города

Даже небольшой вклад в сохранение окружающей среды может сыграть колоссальную роль!

Пошёл на вечеринку, а там стоял большой контейнер для бутылок и такой же маленький для крышек.

До и после

Мы с папой продолжаем ходить и собирать жестяные банки, которые потом складываем у себя во дворе. Недавно мы их разобрали и отвезли в центр переработки, после чего заработали 160 долларов!

20 кг пакетов от чипсов, которые были собраны всем дружным коллективом на работе

Гора жестяных банок ждёт, когда ей подарят вторую жизнь

Накопившиеся втулки от туалетной бумаги за последние 2 года

Мужчина складывает утилизированные электровелосипеды и скутеры на свой трёхколесный электрический велосипед для переработки, Пекин

А вы даёте старым вещам второй шанс? Если нет, то многое теряете! Смотрите, что из этого можно придумать, чтобы сделать жизнь в разы экологичнее.