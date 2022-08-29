14 проблем, знакомых всем натуральным блондинкам

Этот пост посвящается очаровательным блондинкам! Девочки, вы круты! Ваши золотые локоны вне конкуренции ;)

Быть блондинкой не так-то просто, и вот почему...

1. Твои волосы начинают темнеть с возрастом

2. Все эти шуточки про блондинок. Серьезно? Люди, это не смешно, придумайте что-нибудь пооригинальнее

3. Люди до сих пор думают, что блондинки идиотки. Что за дурацкий стереотип?

4. Лимонный сок. Каждая блонди пыталась сделать волосы еще светлее с помощью него. Кстати, а вы знаете, каково это, когда он попадает в глаза?

5. А если не следить за волосами зимой ❆, то твои волосы перестанут быть светлыми навсегда

6. Чтобы поддерживать свой натуральный цвет, приходится покупать специальные шампуни и кондиционеры для блондинок, а они не такие уж и дешевые

7. "Ты что, крашеная?" Да успокойтесь вы уже. Корни могут быть темнее, чем остальные волосы - это НОРМАЛЬНО

8. "А это твой натуральный цвет?" Практически ничем не отличается от предыдущего вопроса и бесит все так же

9. Лучше вообще не экспериментировать с цветом волос. Даже чуть-чуть, даже если очень хочется. Ведь твой натуральный цвет может и не вернуться

10. Из-за светлого цвета твои волосы еле видны, когда они выпадают. Поэтому никогда не знаешь, то ли по тебе ползет паук, то ли это просто упал очередной волос

11. Сходила в бассейн и там была хлорка? Ну, здравствуйте, зеленые волосы

12. У тебя сложные отношения с солнцем

13. И не дай Бог не помыть волосы хотя бы один день! Жирные патлы тебе обеспечены

14. Невидимки? Какие невидимки? На твоих волосах видно все. Абсолютно все

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.