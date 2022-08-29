16 крутых и удивительно выглядящих бассейнов, которые были созданы для ценителей всего необычного
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16 крутых и удивительно выглядящих бассейнов, которые были созданы для ценителей всего необычного

16 крутых и удивительно выглядящих бассейнов, которые были созданы для ценителей всего необычного

Владельцы гостиниц и баз отдыха готовы пойти на всё, чтобы привлечь к себе побольше отдыхающих. Одним из беспроигрышных вариантов, позволяющим сделать это, является строительство бассейна. Кто посмеет отказать себе в купании в чистой, прохладной водице? Правильно, таких туристов единицы.

Создатели некоторых бассейнов решили пойти ещё дальше. Не жалея фантазии и труда, они возвели самые настоящие произведения искусства, которые гости заведений запомнят надолго. Мы собрали для вас самые впечатляющие бассейны, которые имеют нетипичные концепты и формы. Уверены, что плавать в них и отдыхать — настоящее райское удовольствие.

Бассейн в отеле Marriott Marquis Houston, США

В Хьюстоне, в отеле Marriott Marquis Houston есть необычный бассейн, который повторяет контуры границ штата Техас.

Бассейн в частной резиденции Kois Associated Architects, Греция

Необычный дом интегрирован в скалистое побережье таким образом, что единственной видимой его частью остаётся открытый бассейн. Издалека он напоминает продолжение гладкой морской поверхности.

Marina Bay Sands Sky Park , Сингапур

Удивительный бассейн находится на крыше гигантского развлекательного комплекса. Всего в нём 57 этажей.

Aqua Dome, Австрия

Комплекс Aqua Dome построен на термальных источниках, поэтому вода в бассейнах круглый год не опускается ниже 33-36 °C.

San Alfonso del Mar, Чили

Занесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой бассейн в мире. Он простирается более чем на километр и вмещает в себя около 250 миллионов литров воды.

Ubud Hanging Gardens, Индонезия

Y-40 Deep Joy, Италия


Является самым глубоким плавательным бассейном в мире. Имеет глубину 42,15 метров.

Бассейн в форме скрипки, Нью-Йорк

Каньон и курорт Grutas Tolantongo, Мексика

Alpin Panorama Hotel Hubertus, Италия

Бассейн гостиницы Katikies Hotels, находящийся прямо в скалах, Греция

Бассейн Crocosaurus Cove, Австралия

Бассейн предназначен для любителей экстрима. Человек, находясь в специальном защитном контейнере, помещается в бассейн с огромными крокодилами. Продолжительность наблюдения за рептилиями составляет 20 минут.

Отель сети Four Seasons, бассейн Serengeti, Танзания

Чудесный бассейн с видом на водопой, куда приходят утолить жажду дикие животные.

Villagio Citta del Mare, Италия

Бассейн отеля JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spа, Вьетнам

Крытый бассейн Ocean Dome, Япония

Здесь вы можете посмотреть на примеры невероятно интересной инфраструктуры. Они наглядно продемонстрируют, насколько безграничной может быть фантазия архитекторов.

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По материалам: twizz

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