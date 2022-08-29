3 игры для Game Pass попали в ТОП-10 самых ожидаемых игр
Несколько дней назад были объявлены победители прошедшей выставки Gamescom 2022, где максимум наград досталось игре Lies of P, которая окажется в Game Pass в день релиза. Сегодня же в сети появился рейтинг самых ожидаемых игр от аналитиков USwitch. Рейтинг был составлен на основе анализа запросов в Google за последние 12 месяцев, и в нем сразу 3 игры из Game Pass (выделены жирным):
Hogwarts Legacy — 14,5 млн запросов;
God of War: Ragnarok — 13,1 млн запросов;
Starfield — 6,8 млн запросов;
Overwatch 2 — 6,5 млн запросов;
Gotham Knights — 4,7 млн запросов;
Marvel’s Midnight Suns — 4,2 млн запросов;
Diablo IV — 3,6 млн запросов;
The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 — 2,8 млн запросов;
Scorn — 2,6 млн запросов;
STALKER 2: Heart of Chornobyl — 2,6 млн запросов.
Отметим, что игра Diablo IV тоже, с высокой вероятностью, станет частью подписки Game Pass, если Microsoft закроет сделку по покупке Activision Blizzard. А Overwatch 2 является условно-бесплатным проектом.
Важно учитывать, что игры, которые были анонсированы недавно, могли не оказаться в указанном выше списке, поскольку представленные проекты имели фору — данные собраны за 12 месяцев.