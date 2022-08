3 игры для Game Pass попали в ТОП-10 самых ожидаемых игр

Вадим Карасев





Несколько дней назад были объявлены победители прошедшей выставки Gamescom 2022, где максимум наград досталось игре Lies of P, которая окажется в Game Pass в день релиза. Сегодня же в сети появился рейтинг самых ожидаемых игр от аналитиков USwitch. Рейтинг был составлен на основе анализа запросов в Google за последние 12 месяцев, и в нем сразу 3 игры из Game Pass (выделены жирным):

Hogwarts Legacy — 14,5 млн запросов;God of War: Ragnarok — 13,1 млн запросов;Overwatch 2 — 6,5 млн запросов;Gotham Knights — 4,7 млн запросов;Marvel’s Midnight Suns — 4,2 млн запросов;Diablo IV — 3,6 млн запросов;The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 — 2,8 млн запросов;

Отметим, что игра Diablo IV тоже, с высокой вероятностью, станет частью подписки Game Pass, если Microsoft закроет сделку по покупке Activision Blizzard. А Overwatch 2 является условно-бесплатным проектом.

Важно учитывать, что игры, которые были анонсированы недавно, могли не оказаться в указанном выше списке, поскольку представленные проекты имели фору — данные собраны за 12 месяцев.