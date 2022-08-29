9 неловких моментов, с которыми сталкиваются все девушки во время "красных дней календаря"
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9 неловких моментов, с которыми сталкиваются все девушки во время "красных дней календаря"

9 неловких моментов, с которыми сталкиваются все девушки во время "красных дней календаря"

Нелегко живется прекрасному полу в такие дни... Через что только они не проходят!

1. Лежать целый день в позиции свернутого калачика

2. Вызывающе (или безразлично) смотреть на кассира мужского пола, покупая прокладки или тампоны

3. Переживать как минимум три разные эмоции в течение одной минуты

4. Оглядываться в ужасе, вставая с унитаза, чтобы увидеть, что ты там "посеяла"

5. Переживать разного рода мучения, когда тебе нужно поменять прокладку или тампон

6. Прятать тампон в рукав и молиться о спокойном проходе в туалет

7. Знать, на кого ты всегда можешь рассчитывать в эти трудные дни

8. Быть готовым к чрезвычайным ситуациям путем правильного подбора одежды!

9. И, наконец, спрашивать у подруги, все ли в порядке у тебя там сзади при вставании :)

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

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По материалам: Юмор

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