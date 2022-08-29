Алена Бабенко ни один бриллиант не сравнится с подарком, который она получила
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Алена Бабенко ни один бриллиант не сравнится с подарком, который она получила

Алена Бабенко ни один бриллиант не сравнится с подарком, который она получила
Актриса Алена Бабенко рассказала о самом дорогом подарке. Артистка всегда пользовалась популярностью у мужчин. За 50 лет жизни ей часто приходилось принимать подарки от противоположного пола, но из всего многообразия звезда картины «Водитель для Веры» смогла выделить лишь один из них. По словам актрисы, самым неоценимым стал подарок от дедушки. Через минуты целостность презента была безвозвратно нарушена, но, несмотря на это, Бабенко считает его лучшим подарком в жизни.
«Кукла. Мне ее подарил мой дедушка. Большая, она ходила и пела песенки. Правда, через полчаса кукла была разобрана на детали. Ни одно бриллиантовое кольцо не сравнится с тем подарком», — призналась актриса в беседе с «АиФ». Ранее Алена Бабенко появилась на красной дорожке Московского международного кинофестиваля. 50-летняя актриса сразила публику своим роскошным видом.
# Шоу-бизнес Бабенко Алена
По материалам: z-aya

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