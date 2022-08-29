Алла Пугачева приехала в Россию ненадолго, считает Борисова
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Алла Пугачева приехала в Россию ненадолго, считает Борисова

Алла Пугачева приехала в Россию ненадолго, считает Борисова
Дана Борисова высказалась о возвращении певицы Аллы Пугачевой.   Пока Алла Пугачева гуляет по Москве и обновляет гардероб у дизайнера Игоря Гуляева, Максим Галкин с детьми готовится к школе. В своем аккаунте в соцсети шоумен опубликовал кадры, на которых показал, как занимается математикой с Лизой и Гарри. Как и обещала, Алла Пугачева вернулась в Россию в конце лета. Примадонна уже успела засветиться на прогулке в центре города, дать комментарии о своем приезде, вызвать реакцию у коллег по цеху.
Телеведущая Дана Борисова высказалась о приезде Примадонны. Она считает, что Алла Борисовна в Москве задержится ненадолго. «Приехала, посмотрела, уехала. У меня почему-то такое ощущение, что она не будет здесь больше постоянно жить», — поделилась с Пятым каналом Борисова. Звезда также объявила о своем отношении к знаменитостям, которые сначала уехали из страны, а теперь массово возвращаются. По ее убеждению, возобновить карьеру они уже не смогут.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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