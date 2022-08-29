Алла Пугачева возмутила Семину своей наглостью

Тамара Семина заявила, что певица Алла Пугачева считает себя пупом земли. Возвращение Аллы Борисовны в Россию наделало много шума. Звезды российского шоу-бизнеса отнеслись к приезду Примадонны неоднозначно. К лагерю возмущенных примкнула и Тамара Семина. Раечка из «Золотого теленка» была рассержена новостью о возвращении Пугачевой в Россию. Примадонна находилась за границей около полугода. 83-летняя Семина сравнила звезду российской эстрады с избалованным ребенком. «Пусть Пугачева веселится: хрен с ней. Это ее личное дело. Да и потом: «Старый, что малый». Она возомнила о себе, что она — одна-единственная во всем мире. И пусть живет так. Мне лично просто смешны все ее слова и выражения! Ничего умного не услышу!» — возмущается актриса. Директор 73-летней Аллы Борисовны рассказала журналистам, что звезда вернулась давно и покидать страну не намерена. А сама Примадонна на вопрос о планах ответила кратко. «Порядок буду наводить. В моей голове, в вашей голове», — отрезала она. Эти слова вывели из себя легендарную Тамару Семину.«Почему так акцентируют внимание на ее словах? Это ж с ума сойти! Пугачева — самовлюбленная женщина. Вбила себе в голову, что она — пуп земли», — негодует артистка «ProZvezd». Тамара Семина — народная и заслуженная артистка РСФСР, обладательница орденов Почета и Трудового Красного Знамени. В ее портфолио около 100 киноработ. Главная роль в «Воскресении» настолько полюбилась советским зрителям, что читатели журнала «Советский экран» назвали ее лучшей актрисой 1961 года. Женщина снялась в фильме будучи студенткой. За свою карьеру Семина сыграла немало ролей. Так, эпопея «Вечный зов» произвела фурор. В нем артистка перевоплотилась в Анфису. После выхода фильма на экраны актеры тут же стали национальными кумирами. «Роль Анфисы — это постижение едва ли не главного, что составляет смысл жизни каждой женщины, вообще любого человека, определяет счастье или несчастье этой жизни — с кем ты прожил отпущенные тебе годы, с любимым или нелюбимым человеком, стала твоя жизнь счастьем или крестом, который ты нес все эти годы», — вспоминала Тамара Петровна о своей работе.