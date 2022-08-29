Американский театр в Москве остался без денег Спилберга
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Американский театр в Москве остался без денег Спилберга

Американский театр в Москве остался без денег СпилбергаАмериканский театр в Москве остался без денег и поддержки Стивена Спилберга

Главный спонсор Американского театра в Москве — режиссер Стивен Спилберг — перестал выходить на связь. Об этом РИА Новости рассказал главный продюсер театра Александр N.

По его словам, лишившись денег, театр оказался в тяжелом положении, и дальнейшая судьба проекта под большим вопросом. «Репетиции идут, но без финансирования», — рассказал N, добавив, что оплачивает все расходы театра за свой счет.

Театр подключил юристов к разрешению ситуации, и одним из вариантов рассматривается обращение в суд. При этом продюсер уточнил, что Спилберг не подписывал с театром каких-либо контрактов.

Об открытии Американского театра в Москве сообщалось в декабре 2021 года. В его репертуаре — постановки по классическим и современным пьесам, а также по мотивам известных мюзиклов и фильмов. Спектакли проводятся на английском языке с русскими субтитрами.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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