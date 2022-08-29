Ангел-хранитель или дьявол: кто и каким знакам зодиака покровительствует

Все знаки зодиака имеют своих покровителей и ангелов-хранителей, но у одних эта защита сильная и помогает им легко выходить из затруднительных ситуаций, а другие постоянно сталкиваются с проблемами и невезением буквально «на ровном месте». Дело в том, что «невезунчики» могут также находиться под покровительством, но только дьявола, который оказывается сильнее их ангела-хранителя.

Каким знакам зодиака покровительствуют только ангелы-хранители

К знакам зодиака, у которых очень сильные ангелы-хранители, закрывающие к ним доступ дьявола, относятся Телец, Близнецы и Дева. Эти баловни судьбы, в какую бы ситуацию не попадали, всегда «выходят сухими из воды».

Близнецы





У Близнецов наблюдается интересная закономерность: в момент, когда они находятся на распутье перед принятием важного решения, на их пути обязательно встречается человек, который подсказывает им правильное решение. Близнецы всегда интуитивно чувствуют что это подсказки свыше, и уверенно выбирают правильный путь.

Дева





Девы невероятно прагматичные люди и большие труженики, что помогает им многого добиваться в жизни. Но если бы не их ангел-хранитель, который всегда вовремя подает знаки, как следует поступить в той или иной ситуации и оберегает их от провокаций со стороны дьявола, Девам пришлось бы очень туго.

Стрелец





О Стрельцах нередко говорят, что они «рождены в рубашке». Во многом это соответствует действительности, поскольку представителей этого знака с детства оберегает очень сильный ангел-хранитель. Благодаря его покровительству, Стрельцы обычно находят выход из самых безвыходных ситуаций и в самых безнадежных делах оказываются на гребне удачи.

Каким знакам зодиака может покровительствовать дьявол

Телец





У Тельцов недостаточная защита их ангелов-хранителей, дьявол часто оказывается сильнее и не прочь понаблюдать, как Телец будет справляться со всевозможными трудностями. Представителям этого знака часто не везет в финансовом плане. Они могут неожиданно терять свои доходы и вкладывать деньги в проигрышное дело, могут подвергаться обману со стороны мошенников и давать в долг ненадежным людям. А виной всему дьявол, радующийся страданиям Тельца.

Рак





У чувствительных и эмоциональных Раков редко бывает счастливая и безоблачная жизнь. Они постоянно переживают неудачи, обманы, разочарование, предательство со стороны людей, которым безоговорочно доверяли. За всеми их проблемами стоит дьявол. Он часто оказывается сильнее ангела-хранителя и просто насмехается над этими людьми, посылая им череду испытаний.

Козерог





Козерог — достаточно сильный знак, но и он не избежал дьявольского воздействия. Не имея возможности справиться с Козерогом в других аспектах, дьявол наносит удары по его здоровью. Представители этого знака склонны к травмам и проблемам с суставами, нередко подвержены депрессии и имеют по несколько хронических заболеваний. Их попытки вести здоровый образ жизни и заботиться о своем здоровье нередко терпят неудачу, и виновником этого также является дьявол.