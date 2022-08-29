Аниты Цой бросила брата в тюрьме
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Аниты Цой бросила брата в тюрьме

Аниты Цой бросила брата в тюрьме
Брат певицы Аниты Цой попал в тюрьму. Три года брат Аниты Цой Алексей Ким провел в колонии общего режима за хранение наркотиков. За это время певица ни разу не навестила его. Более того, Алексеем не интересовались даже его родители. Сейчас Алексей живет у матери в Москве. Устроился курьером... в общем, пытается вернуться к нормальной жизни. На сестру он не держит зла, более того, планирует сделать в квартире ремонт, чтобы не стыдно было пригласить звезду в гости.
Между тем, мачеха Аниты Татьяна Новосильцева поведала в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ о равнодушии, с которым столкнулась со стороны артистки. Дело в том, что Татьяна сразу же позвонила звездной родственнице, как только Алексей попал в тюрьму. Она рассчитывала на поддержку, а в ответ получила лишь холодное: «Ну что ж, нужно было лечить Алешу раньше». С тех пор у мачехи пропало всякое желание общаться с Цой. А ведь, оказалось, что Алексей сам попросил знаменитую сестру его не навещать. Он не хотел видеться с родственницей из-за чувства вины. Но 50-летняя артистка все равно сторонится семью своего отца. Скорее всего, это связано с тем, что папа артистки ушел из семьи, когда ей был всего год. Певица стала общаться с Сергеем Кимом, будучи уже взрослой.
# Шоу-бизнес Цой Анита
По материалам: z-aya

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