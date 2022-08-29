Арина Ким не даёт Гранту зарабатывать на социальных сетях
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Арина Ким не даёт Гранту зарабатывать на социальных сетях

Арина Ким не даёт Гранту зарабатывать на социальных сетях
Артём Грант продолжает зарабатывать в социальных сетях, продавая свои фото и видео. И Арина Ким очень этим недовольна, но в реальной жизни Артём ведёт себя как примерный семьянин и состоит в отношениях только с одной девушкой. Даже учитывая тот факт, что на Дом-2 приехало немало мам и Артём Грант пытался убедить всех в своих сильных и искренних чувствах к Арине Ким, парня возмущают её претензии по поводу заработка на социальных сетях. Арина очень недовольна тем, что её избранник постоянно закрывается в ванной комнате, где неизвестные женщины присылают ему фотографии сомнительного содержания.

Кроме того, Грант и сам активно отправляет свои фото старым знакомым, что совершенно не устраивает Ким. В итоге всё привело к тому, что девушка стала мешать своему избраннику зарабатывать на социальных сетях.

Одна из знакомых Артёма начала жаловаться на ограничения в их привычном общении. В итоге парень начал мгновенно сомневаться, а нужны ли ему вообще эти отношения? Теперь получается, что Арина слишком душная, раз мешает его общению со знакомыми. А сама Ким тем временем никак не может повлиять на сложившуюся ситуацию.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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